Кассовая Kнига для Android

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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:92 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Финансы, учет
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:10,99 Мб
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Кассовая Kнига - простое приложение для управления денежными средствами и ежедневными расходами. Присутствует возможность легко отслеживать свой баланс наличности, без необходимости вести дневник, чтобы записывать свои ежедневные расходы.

Приложение может использоваться предприятиями в качестве кассового аппарата, для ежедневной регистрации продаж и покупок, для отслеживания кредита, предоставленного клиентам, или аванса, предоставленного их персоналу. Частные лица могут использовать это как приложение, чтобы отслеживать свои доходы и ежедневные расходы, поддерживать ежемесячный домашний бюджет.

Особенности приложения:

  • Пользователи могут создавать несколько учетных записей.
  • Возможность фильтровать записи по дате.
  • Поиск записей по заметкам.
  • Возможность удалять или редактировать записи.
  • Прикрепление счетов с записями.
  • Создание и возможность делиться отчетами в формате pdf и excel.
  • Возможность поделитесь резервной копией и восстановить ее, если вы смените свое устройство.
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