Кассовая Kнига - простое приложение для управления денежными средствами и ежедневными расходами. Присутствует возможность легко отслеживать свой баланс наличности, без необходимости вести дневник, чтобы записывать свои ежедневные расходы.

Приложение может использоваться предприятиями в качестве кассового аппарата, для ежедневной регистрации продаж и покупок, для отслеживания кредита, предоставленного клиентам, или аванса, предоставленного их персоналу. Частные лица могут использовать это как приложение, чтобы отслеживать свои доходы и ежедневные расходы, поддерживать ежемесячный домашний бюджет.

Особенности приложения: