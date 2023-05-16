Кассовая Kнига для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|92 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|ANKIT SARAF
|Категория:
|Финансы, учет
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|10,99 Мб
Кассовая Kнига - простое приложение для управления денежными средствами и ежедневными расходами. Присутствует возможность легко отслеживать свой баланс наличности, без необходимости вести дневник, чтобы записывать свои ежедневные расходы.
Приложение может использоваться предприятиями в качестве кассового аппарата, для ежедневной регистрации продаж и покупок, для отслеживания кредита, предоставленного клиентам, или аванса, предоставленного их персоналу. Частные лица могут использовать это как приложение, чтобы отслеживать свои доходы и ежедневные расходы, поддерживать ежемесячный домашний бюджет.
Особенности приложения:
- Пользователи могут создавать несколько учетных записей.
- Возможность фильтровать записи по дате.
- Поиск записей по заметкам.
- Возможность удалять или редактировать записи.
- Прикрепление счетов с записями.
- Создание и возможность делиться отчетами в формате pdf и excel.
- Возможность поделитесь резервной копией и восстановить ее, если вы смените свое устройство.
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