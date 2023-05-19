TuneFab Deezer Music Converter - приложение, которое предоставляет вам быстрый и простой способ загрузки песен и даже целых плейлистов из Deezer.

С помощью даного приложения можно конвертировать музыку из Deezer в MP3, FLAC, M4A и WAV, экспортировать песни в 10 раз быстрее со скоростью 320 кбит/с или качеством HiFi, сохранять исходные теги ID3 и метаданные.

Особенности TuneFab Deezer Music Converter: