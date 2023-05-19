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TuneFab Deezer Music Converter для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $14.95
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:1.0.5 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Конверторы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:657 Кб
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TuneFab Deezer Music Converter - приложение, которое предоставляет вам быстрый и простой способ загрузки песен и даже целых плейлистов из Deezer.

С помощью даного приложения можно конвертировать музыку из Deezer в MP3, FLAC, M4A и WAV, экспортировать песни в 10 раз быстрее со скоростью 320 кбит/с или качеством HiFi, сохранять исходные теги ID3 и метаданные.

Особенности TuneFab Deezer Music Converter:

  • Преобразование дорожек в любой распространенный аудиоформат, такой как MP3, FLAC, M4A или WAV.
  • Скачивание музыки с Deezer с оригинальным высококачественным звуком (320 кбит/с, 48000 Гц).
  • Позволяет загружать оригинальные песни HiFi Deezer, чтобы обеспечить воспроизведение без потерь в автономном режиме.
  • Позволяет напрямую загружать песни или плейлисты для бесплатной загрузки в пакетном режиме на 10-кратной скорости.
  • Возможность сохранить оригинальные теги ID3, такие как исполнитель, название песни, альбом, обложка альбома и т.д.
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