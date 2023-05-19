TuneFab Deezer Music Converter для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $14.95
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|1.0.5 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|TuneFab Software Inc.
|Категория:
|Конверторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|657 Кб
TuneFab Deezer Music Converter - приложение, которое предоставляет вам быстрый и простой способ загрузки песен и даже целых плейлистов из Deezer.
С помощью даного приложения можно конвертировать музыку из Deezer в MP3, FLAC, M4A и WAV, экспортировать песни в 10 раз быстрее со скоростью 320 кбит/с или качеством HiFi, сохранять исходные теги ID3 и метаданные.
Особенности TuneFab Deezer Music Converter:
- Преобразование дорожек в любой распространенный аудиоформат, такой как MP3, FLAC, M4A или WAV.
- Скачивание музыки с Deezer с оригинальным высококачественным звуком (320 кбит/с, 48000 Гц).
- Позволяет загружать оригинальные песни HiFi Deezer, чтобы обеспечить воспроизведение без потерь в автономном режиме.
- Позволяет напрямую загружать песни или плейлисты для бесплатной загрузки в пакетном режиме на 10-кратной скорости.
- Возможность сохранить оригинальные теги ID3, такие как исполнитель, название песни, альбом, обложка альбома и т.д.
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