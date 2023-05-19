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TuneFab Spotify Music Converter для Windows

Описание
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Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $14.95
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:3.1.17 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Конверторы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:694 Кб
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TuneFab Spotify Music Converter - простой и эффективный музыкальный конвертер Spotify, оптимизированный для высококачественного преобразования, благодаря которому можно загружать, извлекать и конвертировать песни Spotify в аудио MP3, M4A, FLAC или WAV практически без потерь.

Возможности TuneFab Spotify Music Converter:

  • Загрузка песен, альбомов, плейлистов, подкастов и пр. из Spotify.
  • Возможность сохранять музыку Spotify в формате MP3 со скоростью до 320 кбит/с.
  • Конвертирование музыки Spotify в пакетном режиме в 5 раз быстрее.
  • Возможность сохранять музыку с индивидуальными настройками так же, как исходный звук.
  • Сохранение всех исходных тегов ID3 ​​и метаданных.
  • Поддерживает настройку частоты дискретизации и битрейта для выходной музыки.
  • Возможность изменять частоту дискретизации от 22050 Гц до 48000 Гц или регулировать скорость передачи данных от 128 кбит/с до 320 кбит/с.
  • Поддержка форматов MP3, M4A, FLAC или WAV.
  • И многое другое...
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