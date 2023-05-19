TuneFab Spotify Music Converter для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $14.95
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|3.1.17 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|TuneFab Software Inc.
|Категория:
|Конверторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|694 Кб
TuneFab Spotify Music Converter - простой и эффективный музыкальный конвертер Spotify, оптимизированный для высококачественного преобразования, благодаря которому можно загружать, извлекать и конвертировать песни Spotify в аудио MP3, M4A, FLAC или WAV практически без потерь.
Возможности TuneFab Spotify Music Converter:
- Загрузка песен, альбомов, плейлистов, подкастов и пр. из Spotify.
- Возможность сохранять музыку Spotify в формате MP3 со скоростью до 320 кбит/с.
- Конвертирование музыки Spotify в пакетном режиме в 5 раз быстрее.
- Возможность сохранять музыку с индивидуальными настройками так же, как исходный звук.
- Сохранение всех исходных тегов ID3 и метаданных.
- Поддерживает настройку частоты дискретизации и битрейта для выходной музыки.
- Возможность изменять частоту дискретизации от 22050 Гц до 48000 Гц или регулировать скорость передачи данных от 128 кбит/с до 320 кбит/с.
- Поддержка форматов MP3, M4A, FLAC или WAV.
- И многое другое...
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