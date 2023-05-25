Cyberobics - приложение, которое предлагает удобный и увлекательный инструмент для занятий фитнесом. Вы обнаружите четыре основных раздела: Главная, Занятия, Тренировки и Профиль, каждый из которых служит определенной цели.

Когда вы впервые запускаете приложение, раздел Главная представляет вам новые выпуски занятий и различные названия категорий. Здесь вы можете легко просмотреть такие варианты, как Занятия и тренировки для укрепления, Занятия и тренировки для снижения веса, а также Бесплатные занятия.

Чтобы погрузиться в занятия, просто нажмите на нужный вам вариант. Вам будут представлены основные сведения, включая продолжительность занятия, профиль тренера и информацию о выполняемых упражнениях. Эта информация поможет вам принимать взвешенные решения и выбирать занятия, соответствующие вашим фитнес-целям и предпочтениям.

Во время занятий вы можете просматривать упражнения в альбомном режиме. Кроме того, если вы предпочитаете более крупный экран, приложение позволяет транслировать занятия на AppleTV или Chromecast.

Изучая раздел Занятия, вы можете перемещаться по различным категориям, таким как Классика, Занятия для укрепления, Занятия и тренировки для снижения веса или Тренеры. Кроме того, в верхней части страницы вы найдете полезную систему классификации по тренировкам, направленности, продолжительности, оборудованию или цели.

Как и раздел Занятия, раздел Тренировки предлагает широкий выбор вариантов. Вы можете изучить различные категории и использовать фильтры на основе тренировок, направленности, продолжительности, оборудования или цели.

Если вам нужен конкретный курс или программа тренировок, вы можете воспользоваться кнопкой Поиск, расположенной в правом верхнем углу приложения. Эта функция позволяет найти нужный контент, введя определенные ключевые слова.

Для дальнейшей персонализации в разделе Профиль приложения можно изменить язык пользовательского интерфейса по умолчанию и настроить свои первоначальные цели.