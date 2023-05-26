Tor Bridges Updater для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:0.1.4 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:22,78 Мб
Tor Bridges Updater скриншот № 1
Tor Bridges Updater скриншот № 2

Tor Bridges Updater помогает вам обновлять мосты Tor браузера и напоминает вам о необходимости их обновления. Своевременное обновление мостов поможет вам обойти цензуру, поскольку старые мосты могут быть заблокированы.

Программа также может добавлять новые мосты в ваш файл torrc. Если у вас нет доступа к сайту bridges.torproject.org, вы можете указать прокси-сервер для подключения.

По своей сути программа работает для того, чтобы уведомлять пользователей об обновлении их мостов Tor. Интерфейс программы прост и практичен, что позволяет выполнять простые операции: вы нажимаете кнопку Retrieve Now, и вам становится доступен новый набор мостов для использования. Вы можете скопировать их в буфер обмена или попросить программу показать QR-код для них.

Затем эти мосты можно внести в браузер Tor, и некоторое время наслаждаться анонимностью. Что касается напоминания о необходимости замены старых мостов на новые, то это можно настроить в меню Настройки, в разделе Показать уведомления.

Также можно использовать прокси для получения ваших мостов, а также выбрать распространение ваших мостов через IPv6 с помощью транспортного типа obfs4.

Данная утилита произведена независимо от программного обеспечения Tor и не несет никаких гарантий от The Tor Project относительно качества, пригодности или чего-либо еще.
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