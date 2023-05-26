Tor Bridges Updater для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|0.1.4 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Egor Yakovlev
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|22,78 Мб
Tor Bridges Updater помогает вам обновлять мосты Tor браузера и напоминает вам о необходимости их обновления. Своевременное обновление мостов поможет вам обойти цензуру, поскольку старые мосты могут быть заблокированы.
Программа также может добавлять новые мосты в ваш файл torrc. Если у вас нет доступа к сайту bridges.torproject.org, вы можете указать прокси-сервер для подключения.
По своей сути программа работает для того, чтобы уведомлять пользователей об обновлении их мостов Tor. Интерфейс программы прост и практичен, что позволяет выполнять простые операции: вы нажимаете кнопку Retrieve Now, и вам становится доступен новый набор мостов для использования. Вы можете скопировать их в буфер обмена или попросить программу показать QR-код для них.
Затем эти мосты можно внести в браузер Tor, и некоторое время наслаждаться анонимностью. Что касается напоминания о необходимости замены старых мостов на новые, то это можно настроить в меню Настройки, в разделе Показать уведомления.
Также можно использовать прокси для получения ваших мостов, а также выбрать распространение ваших мостов через IPv6 с помощью транспортного типа obfs4.
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