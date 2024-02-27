Popcorn Time для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|0.5.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|popcorntime.sh
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|141,3 Мб
|СКАЧАТЬ
Popcorn Time - это приложение для просмотра видеоконтента через торренты с удобным медиаплеером. Программа является форком проекта Butter, и позволяет смотреть фильмы, телешоу, аниме и инди-фильмы прямо с торрентов.
Вы можете смотреть свои любимые фильмы, телешоу или аниме с качеством до 1080p и с удобными субтитрами на всех основных языках мира.
Кроме того, существуют различные способы организации и поиска видеоконтента. Например, вы можете просматривать такие категории, как боевик, приключения, анимация, биография, комедия, криминал, документальный фильм, драма, история, ужасы, музыка, романтика, научная фантастика и т. д. Фильмы также можно сортировать по популярности, названию, рейтингу, году выпуска или по дате последнего добавления.
Основные возможности приложения Popcorn Time:
- Удобный медиаплеер с возможностью просмотра видео до 1080p.
- Широкий выбор субтитров на различных языках.
- Организация и поиск контента по категориям: боевики, приключения, анимация и многое другое.
- Сортировка фильмов по различным параметрам: популярность, рейтинг, год выпуска.
- Возможность добавления в закладки и список просмотра для удобной навигации.
- Элегантный и отзывчивый пользовательский интерфейс с множеством настроек.
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Admin
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