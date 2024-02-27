Popcorn Time для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:0.5.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:141,3 Мб
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Popcorn Time - это приложение для просмотра видеоконтента через торренты с удобным медиаплеером. Программа является форком проекта Butter, и позволяет смотреть фильмы, телешоу, аниме и инди-фильмы прямо с торрентов.

Вы можете смотреть свои любимые фильмы, телешоу или аниме с качеством до 1080p и с удобными субтитрами на всех основных языках мира.

Кроме того, существуют различные способы организации и поиска видеоконтента. Например, вы можете просматривать такие категории, как боевик, приключения, анимация, биография, комедия, криминал, документальный фильм, драма, история, ужасы, музыка, романтика, научная фантастика и т. д. Фильмы также можно сортировать по популярности, названию, рейтингу, году выпуска или по дате последнего добавления.

Основные возможности приложения Popcorn Time:

  • Удобный медиаплеер с возможностью просмотра видео до 1080p.
  • Широкий выбор субтитров на различных языках.
  • Организация и поиск контента по категориям: боевики, приключения, анимация и многое другое.
  • Сортировка фильмов по различным параметрам: популярность, рейтинг, год выпуска.
  • Возможность добавления в закладки и список просмотра для удобной навигации.
  • Элегантный и отзывчивый пользовательский интерфейс с множеством настроек.
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