Popcorn Time - это приложение для просмотра видеоконтента через торренты с удобным медиаплеером. Программа является форком проекта Butter, и позволяет смотреть фильмы, телешоу, аниме и инди-фильмы прямо с торрентов.

Вы можете смотреть свои любимые фильмы, телешоу или аниме с качеством до 1080p и с удобными субтитрами на всех основных языках мира.

Кроме того, существуют различные способы организации и поиска видеоконтента. Например, вы можете просматривать такие категории, как боевик, приключения, анимация, биография, комедия, криминал, документальный фильм, драма, история, ужасы, музыка, романтика, научная фантастика и т. д. Фильмы также можно сортировать по популярности, названию, рейтингу, году выпуска или по дате последнего добавления.

Основные возможности приложения Popcorn Time: