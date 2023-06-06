SoftOrbits MP3 Converter - универсальное приложение, позволяющее конвертировать различные видео и аудио файлы в формат MP3 и загружайте видео из Интернета. Выступая одновременно в роли экстрактора и кодировщика аудио, SoftOrbits MP3 Converter позволяет конвертировать локально хранящиеся медиафайлы в различные форматы. Несмотря на свое название, приложение совместимо не только с файлами MP3, предоставляя более широкий спектр выходных форматов.

В списке конвертации в главном окне отображаются все входные файлы, а также их формат, продолжительность, разрешение, кодировщик и размер. Стоит отметить, что, несмотря на то, что преобразование выполняется в пакетном режиме, вы можете выбрать выходной формат отдельно для каждого из входных файлов.

Существуют различные параметры, которые можно настроить перед конвертированием. Например, каждый файл может быть легко переименован, а его звуковая дорожка может быть отключена или преобразована в формат MP3. Более того, приложение позволяет добавить новую дорожку к видео, превращая этот инструмент в нечто большее, чем обычный аудиоконвертер.

Имеется встроенный аудиоредактор, который позволяет регулировать громкость и задержку, удалять шумы, сжимать и обрезать звук. Помимо инструментов для конвертирования и редактирования аудио, SoftOrbits MP3 Converter также имеет встроенный загрузчик видео. Благодаря этому вы можете взять видео из Интернета и извлечь из него аудиодорожку.