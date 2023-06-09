WomanLog для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|6.8.6 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Pro Active App SIA
|Категория:
|Здоровье
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|17,09 Мб
WomanLog - чрезвычайно надежный, полезный и простой в использовании инструмент для отслеживания Вашего менструального цикла и месячных. Приложение предлагает широкий набор функций для отслеживания менструального цикла, как например трекер месячных, прогноз месячных, фертильности и овуляции, различные ежедневные напоминания и многое другое.
Основные функции WomanLog:
- Трекер месячных для регулярного и нерегулярного цикла.
- Прогноз месячных, фертильности и овуляции. Стандартный и расширенный режимы (на основе данных предыдущего цикла и в зависимости от колебаний продолжительности цикла в предыдущие месяцы).
- Более 100 симптомов, другие критерии отслеживания – такие как вес, базальная температура тела, настроение, таблетки, половая жизнь, слизь шейки матки, графики и многое другое.
- Различные ежедневные напоминания: менструация, овуляция, вес, базальная температура тела, мультивитаминные таблетки, самообследование груди, противозачаточные таблетки, НоваРинг, противозачаточные пластыри, инъекции Депо-Провера, ВМС.
- Обмен данными с Вашим партнером и синхронизация данных между несколькими устройствами.
- Установка пароля.
- Режим "Беременность".
- Отслеживание нескольких календарей.
- Поддержка Google Fit.
- Фазы луны (PRO-версия).
- Тест овуляции (PRO-версия).
- Тест на беременность (PRO-версия).
- Кровяное давление / пульс (PRO-версия).
- И многое другое...
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Admin
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