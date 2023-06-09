WomanLog для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:6.8.6 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Здоровье
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:17,09 Мб
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WomanLog - чрезвычайно надежный, полезный и простой в использовании инструмент для отслеживания Вашего менструального цикла и месячных. Приложение предлагает широкий набор функций для отслеживания менструального цикла, как например трекер месячных, прогноз месячных, фертильности и овуляции, различные ежедневные напоминания и многое другое.

Основные функции WomanLog:

  • Трекер месячных для регулярного и нерегулярного цикла.
  • Прогноз месячных, фертильности и овуляции. Стандартный и расширенный режимы (на основе данных предыдущего цикла и в зависимости от колебаний продолжительности цикла в предыдущие месяцы).
  • Более 100 симптомов, другие критерии отслеживания – такие как вес, базальная температура тела, настроение, таблетки, половая жизнь, слизь шейки матки, графики и многое другое.
  • Различные ежедневные напоминания: менструация, овуляция, вес, базальная температура тела, мультивитаминные таблетки, самообследование груди, противозачаточные таблетки, НоваРинг, противозачаточные пластыри, инъекции Депо-Провера, ВМС.
  • Обмен данными с Вашим партнером и синхронизация данных между несколькими устройствами.
  • Установка пароля.
  • Режим "Беременность".
  • Отслеживание нескольких календарей.
  • Поддержка Google Fit.
  • Фазы луны (PRO-версия).
  • Тест овуляции (PRO-версия).
  • Тест на беременность (PRO-версия).
  • Кровяное давление / пульс (PRO-версия).
  • И многое другое...
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