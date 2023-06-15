italki - приложение для Android, которое поможет вам изучать новые языки в своем собственном темпе. Когда вы запустите приложение, вам зададут несколько вопросов, чтобы понять, какой язык вы хотите изучать. Выбрав язык и указав свой уровень знаний, вы можете приступать к изучению.

Одна из главных особенностей приложения - возможность найти преподавателя. В разделе "Найти преподавателя" вы можете искать преподавателей, которые могут помочь вам в процессе изучения языка. Вы даже можете заказать пробный урок, чтобы понять, подходит ли вам их стиль преподавания. Если вы хотите изучить больше вариантов, вы можете просмотреть широкий список доступных преподавателей.

Italki является кроссплатформенным, то есть вы можете получить доступ к нему как на мобильном устройстве, так и в браузере. Это позволит вам продолжать занятия без проблем, независимо от того, какое устройство вы предпочитаете использовать.

В разделе Discover вы можете получить доступ к различным ресурсам, которые помогут вам в изучении языка. Вы можете слушать подкасты, чтобы улучшить навыки аудирования, участвовать в словарных уроках, чтобы расширить свои знания слов, и проходить тесты, чтобы проверить свое понимание. По мере прохождения уроков вы будете получать сертификаты, подтверждающие ваш прогресс.

Italki также предоставляет раздел "Сообщество", где вы можете общаться с другими учащимися, изучать интересующие вас темы, следить за пользователями и практиковать слова, фразы и вопросы. Это отличное место для общения с другими любителями языка и взаимного обучения.

Если вам необходимо внести какие-либо изменения в пользовательский интерфейс, вы можете перейти в раздел "Настройки". Там вы можете отредактировать данные своего профиля, включить push-уведомления об обновлениях или даже изучить возможность стать преподавателем и помогать другим учиться.