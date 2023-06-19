PixVis VideoDubber для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Демо версия | Цена: $49.00
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:1.01 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Редакторы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:96,25 Мб
PixVis VideoDubber скриншот № 1
PixVis VideoDubber скриншот № 2
PixVis VideoDubber скриншот № 3

PixVis VideoDubber - это специализированное приложение, специально разработанное для дубляжа видео. Оно способно конвертировать любой файл субтитров в аудиодубляж и обеспечивает поддержку Windows SAPI и Google Textt-to-Speech, позволяя вам создавать видео с естественным звучанием речи всего за несколько минут.

Все, что вам нужно при использовании PixVis VideoDubber - это файл субтитров. Благодаря интуитивно понятному и хорошо организованному интерфейсу работать с приложением для создания дублированного звука проще простого. Вам предлагается загрузить видео для обработки и импортировать нужный файл субтитров. Оба файла можно предварительно просмотреть в главном окне.

Поддерживается более пятидесяти языков. Кроме того, PixVis VideoDubber автоматически оптимизирует время субтитров и увеличивает скорость речи для кадров с длинным текстом. Оригинальный звуковой фон может быть полностью удален по вашему желанию, но вы также можете уменьшить его громкость, когда присутствует речь, чтобы сохранить оригинальную атмосферу.

Для преобразования текста субтитров в звук PixVis VideoDubber использует либо Windows SAPI, либо Google TTS. Для последнего обязательно наличие активного подключения к Интернету и учетной записи Google.  

Особенности PixVis VideoDubber:

  • Легко конвертирует любые субтитры в файле SRT в аудио дубляж.
  • Поддерживает Windows SAPI и Google TTS (Text-to-speech) для естественного звучания речи.
  • Вы можете выбрать 4 разных голоса для разных лиц.
  • Поддерживает множество различных языков.
  • Автоматически оптимизирует время субтитров для лучшего восприятия.
  • Автоматически ускоряет речь в титрах с длинным текстом за короткое время.
  • Позволяет уменьшать громкость оригинальных голосов и уменьшать громкость оригинального звука только при наличии речи для максимального сохранения других звуков в видео.
  • Windows SAPI обрабатывается автономно на вашем компьютере без необходимости подключения к Интернету или загрузки в облако.
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