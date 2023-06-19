PixVis VideoDubber - это специализированное приложение, специально разработанное для дубляжа видео. Оно способно конвертировать любой файл субтитров в аудиодубляж и обеспечивает поддержку Windows SAPI и Google Textt-to-Speech, позволяя вам создавать видео с естественным звучанием речи всего за несколько минут.

Все, что вам нужно при использовании PixVis VideoDubber - это файл субтитров. Благодаря интуитивно понятному и хорошо организованному интерфейсу работать с приложением для создания дублированного звука проще простого. Вам предлагается загрузить видео для обработки и импортировать нужный файл субтитров. Оба файла можно предварительно просмотреть в главном окне.

Поддерживается более пятидесяти языков. Кроме того, PixVis VideoDubber автоматически оптимизирует время субтитров и увеличивает скорость речи для кадров с длинным текстом. Оригинальный звуковой фон может быть полностью удален по вашему желанию, но вы также можете уменьшить его громкость, когда присутствует речь, чтобы сохранить оригинальную атмосферу.

Для преобразования текста субтитров в звук PixVis VideoDubber использует либо Windows SAPI, либо Google TTS. Для последнего обязательно наличие активного подключения к Интернету и учетной записи Google.

Особенности PixVis VideoDubber: