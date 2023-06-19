PixVis VideoDubber для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Демо версия | Цена: $49.00
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|1.01 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|PixVis
|Категория:
|Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|96,25 Мб
PixVis VideoDubber - это специализированное приложение, специально разработанное для дубляжа видео. Оно способно конвертировать любой файл субтитров в аудиодубляж и обеспечивает поддержку Windows SAPI и Google Textt-to-Speech, позволяя вам создавать видео с естественным звучанием речи всего за несколько минут.
Все, что вам нужно при использовании PixVis VideoDubber - это файл субтитров. Благодаря интуитивно понятному и хорошо организованному интерфейсу работать с приложением для создания дублированного звука проще простого. Вам предлагается загрузить видео для обработки и импортировать нужный файл субтитров. Оба файла можно предварительно просмотреть в главном окне.
Поддерживается более пятидесяти языков. Кроме того, PixVis VideoDubber автоматически оптимизирует время субтитров и увеличивает скорость речи для кадров с длинным текстом. Оригинальный звуковой фон может быть полностью удален по вашему желанию, но вы также можете уменьшить его громкость, когда присутствует речь, чтобы сохранить оригинальную атмосферу.
Для преобразования текста субтитров в звук PixVis VideoDubber использует либо Windows SAPI, либо Google TTS. Для последнего обязательно наличие активного подключения к Интернету и учетной записи Google.
Особенности PixVis VideoDubber:
- Легко конвертирует любые субтитры в файле SRT в аудио дубляж.
- Поддерживает Windows SAPI и Google TTS (Text-to-speech) для естественного звучания речи.
- Вы можете выбрать 4 разных голоса для разных лиц.
- Поддерживает множество различных языков.
- Автоматически оптимизирует время субтитров для лучшего восприятия.
- Автоматически ускоряет речь в титрах с длинным текстом за короткое время.
- Позволяет уменьшать громкость оригинальных голосов и уменьшать громкость оригинального звука только при наличии речи для максимального сохранения других звуков в видео.
- Windows SAPI обрабатывается автономно на вашем компьютере без необходимости подключения к Интернету или загрузки в облако.
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