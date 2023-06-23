TunesKit Video Converter для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $19.95
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|2.1.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|TunesKit
|Категория:
|Конверторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|46,81 Мб
TunesKit Video Converter - это мощное приложение, которое поможет вам улучшить ваши видео, независимо от их исходного формата и устройства записи. Вот основные функции и возможности этой программы:
- Риппер DVD и конвертер видео: Приложение поддерживает копирование DVD и загрузку файлов ISO, а также конвертирование различных видеоформатов, включая M4V, AVI, MTS, MP4, MPG, 3GP, WMV, RM, MOV, FLV, MKV, H.264, VOB, NSV, WebM, OGV, и аудиоформатов, таких как WAV, MP3, AAC, M4A, WMA, OGG, APE, FLAC.
- Настройка параметров вывода: Вы можете изменять различные параметры целевого файла, включая видеокодек, разрешение, частоту кадров, аудиокодек, канал, частоту дискретизации и битрейт. Это позволяет вам создавать файлы, оптимизированные под различные устройства и платформы.
- Видеоредактор с богатыми функциями: Приложение предлагает ряд удобных функций редактирования видео. Вы можете обрезать, обрезать, повернуть, перевернуть видео, добавить картинку или текстовый водяной знак. Также доступны видеоэффекты, рамки, ручное редактирование яркости, контрастности, насыщенности и оттенка. Вы можете добавлять субтитры с настройками положения, прозрачности, масштаба, шрифта и цвета.
- Комплексный видеопроцессор: TunesKit Video Converter предлагает все необходимые инструменты для обработки, конвертирования и редактирования видео. Он может стать вашим основным решением для выполнения этих задач.
В целом, TunesKit Video Converter - это полнофункциональное приложение, которое поможет вам легко обрабатывать и улучшать ваши видеофайлы.
Format Factory - универсальный и многофункциональный мультимедийный конвертер на все случаи...
Avidemux - отличное приложение для редактирования и конвертирования видео. Поддерживает все...
Any Video Converter Free 8.1.4
Any Video Converter Free - бесплатная и простая в использовании программа для быстрого и...
Мощный конвертер MP4, H.264/MP4 AVC, H.265/HEVC, MTS, MXF, MOV, AVI, DivX, WMV, MKV, FLV, WTV, VOB файлов. Имеются пресеты для...
Бесплатный видеоконвертор с поддержкой всех популярных видеоформатов, такие как AVI, MOV, MP4,...
Free MKV to AVI Converter 1.10
Free MKV to AVI Converter - программа для преобразования MKV файлов в формат AVI или MPEG. Присутствует...
Отзывы о программе TunesKit Video Converter
Admin
Отзывов о программе TunesKit Video Converter 2.1.0 пока нет, можете добавить...