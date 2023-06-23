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TunesKit Video Converter для Windows

Описание
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Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $19.95
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:2.1.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Конверторы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:46,81 Мб
TunesKit Video Converter скриншот № 1
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TunesKit Video Converter - это мощное приложение, которое поможет вам улучшить ваши видео, независимо от их исходного формата и устройства записи. Вот основные функции и возможности этой программы:

  • Риппер DVD и конвертер видео: Приложение поддерживает копирование DVD и загрузку файлов ISO, а также конвертирование различных видеоформатов, включая M4V, AVI, MTS, MP4, MPG, 3GP, WMV, RM, MOV, FLV, MKV, H.264, VOB, NSV, WebM, OGV, и аудиоформатов, таких как WAV, MP3, AAC, M4A, WMA, OGG, APE, FLAC.
  • Настройка параметров вывода: Вы можете изменять различные параметры целевого файла, включая видеокодек, разрешение, частоту кадров, аудиокодек, канал, частоту дискретизации и битрейт. Это позволяет вам создавать файлы, оптимизированные под различные устройства и платформы.
  • Видеоредактор с богатыми функциями: Приложение предлагает ряд удобных функций редактирования видео. Вы можете обрезать, обрезать, повернуть, перевернуть видео, добавить картинку или текстовый водяной знак. Также доступны видеоэффекты, рамки, ручное редактирование яркости, контрастности, насыщенности и оттенка. Вы можете добавлять субтитры с настройками положения, прозрачности, масштаба, шрифта и цвета.
  • Комплексный видеопроцессор: TunesKit Video Converter предлагает все необходимые инструменты для обработки, конвертирования и редактирования видео. Он может стать вашим основным решением для выполнения этих задач.

В целом, TunesKit Video Converter - это полнофункциональное приложение, которое поможет вам легко обрабатывать и улучшать ваши видеофайлы.

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