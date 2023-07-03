iFunia Video Editor - видеоредактор, который позволяет создавать увлекательные видеоролики за считанные минуты даже для начинающих пользователей. С его помощью вы сможете обрезать, поворачивать и настраивать видео, обеспечивая полный творческий контроль.

Основные возможности приложения iFunia Video Editor:

Обрезка и обрезка видео: Вы можете легко обрезать видео в начале, в конце или в обоих местах, чтобы удалить ненужные вступления, выноски, рекламу или сократить длину видео для социальных сетей.

Поворот видео: Поворачивайте видео на 90, 180 или 270 градусов по часовой или против часовой стрелки. Вы также можете перевернуть видео по вертикали или горизонтали для создания интересных визуальных эффектов.

Цветокоррекция и фильтры: iFunia предлагает инструменты для регулировки цветового баланса, яркости, контраста и насыщенности видео. Вы также можете применять встроенные фильтры для достижения профессионального результата.

Водяные знаки: Защитите свои видео от несанкционированного использования, добавляя водяные знаки. Это поможет сохранить авторские права и происхождение вашего контента.

Добавление субтитров: Вы можете легко добавить субтитры, которые легко воспринимаются и синхронизируются со звуком. Приложение поддерживает как встроенные субтитры, которые закодированы в видео и нельзя отключить, так и внешние субтитры в форматах SRT, ASS и SSA.

iFunia предоставляет базовые инструменты для видеомонтажа и позволяет легко начать работу даже новичкам. Максимально используйте потенциал вашего видео с помощью обрезки, поворота и настройки его внешнего вида. Помимо этого, вы сможете наложить текст и изображения, чтобы создать повествовательное видео и передать свое послание.

В целом, iFunia - это удобный и мощный видеоредактор, который поможет вам создавать профессиональные видеоролики, придавая им уникальный стиль и эффекты.