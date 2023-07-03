iFunia Video Editor для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $39.99
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|2.0.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|iFunia
|Категория:
|Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|86,91 Мб
iFunia Video Editor - видеоредактор, который позволяет создавать увлекательные видеоролики за считанные минуты даже для начинающих пользователей. С его помощью вы сможете обрезать, поворачивать и настраивать видео, обеспечивая полный творческий контроль.
Основные возможности приложения iFunia Video Editor:
- Обрезка и обрезка видео: Вы можете легко обрезать видео в начале, в конце или в обоих местах, чтобы удалить ненужные вступления, выноски, рекламу или сократить длину видео для социальных сетей.
- Поворот видео: Поворачивайте видео на 90, 180 или 270 градусов по часовой или против часовой стрелки. Вы также можете перевернуть видео по вертикали или горизонтали для создания интересных визуальных эффектов.
- Цветокоррекция и фильтры: iFunia предлагает инструменты для регулировки цветового баланса, яркости, контраста и насыщенности видео. Вы также можете применять встроенные фильтры для достижения профессионального результата.
- Водяные знаки: Защитите свои видео от несанкционированного использования, добавляя водяные знаки. Это поможет сохранить авторские права и происхождение вашего контента.
- Добавление субтитров: Вы можете легко добавить субтитры, которые легко воспринимаются и синхронизируются со звуком. Приложение поддерживает как встроенные субтитры, которые закодированы в видео и нельзя отключить, так и внешние субтитры в форматах SRT, ASS и SSA.
iFunia предоставляет базовые инструменты для видеомонтажа и позволяет легко начать работу даже новичкам. Максимально используйте потенциал вашего видео с помощью обрезки, поворота и настройки его внешнего вида. Помимо этого, вы сможете наложить текст и изображения, чтобы создать повествовательное видео и передать свое послание.
В целом, iFunia - это удобный и мощный видеоредактор, который поможет вам создавать профессиональные видеоролики, придавая им уникальный стиль и эффекты.
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