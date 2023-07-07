EWA Kids - инновационная интерактивная платформа, разработанная командой EWA: Learn Languages, специально для детей в возрасте от 5 до 12 лет, чтобы помочь им освоить английский язык с легкостью и удовольствием.

EWA Kids предлагает интуитивно понятный и удобный учебный процесс, где дети изучают английский язык с помощью геймификации. Красочные иллюстрации и привлекательный дизайн приложения создают привлекательную обстановку для детей, в которой они будут наслаждаться обучением.

Важно отметить, что EWA Kids абсолютно безопасно для детей и не содержит рекламы. Родители могут быть уверены, что их ребенок находится в защищенной среде. Вы сможете отслеживать прогресс своего ребенка, получая регулярные электронные отчеты, чтобы быть в курсе его достижений. Воспользуйтесь EWA Kids и откройте для вашего ребенка увлекательный мир английского языка, где обучение становится приятным и результативным.

Основные возможности приложения EWA Kids:

Адаптированные детские книги: Сотни книг, специально адаптированных для детей, доступны одним нажатием. Каждая книга снабжена простым переводом, чтобы ваш ребенок мог понять смысл и контекст иностранного текста.

Разговорные курсы с любимыми мультяшными персонажами: Веселые и интерактивные разговорные курсы с участием популярных мультяшных персонажей помогут вашему ребенку развить уверенность в разговоре на английском языке. Курсы покрывают различные темы, начиная от ежедневной жизни и заканчивая приключениями в мире фантазии.

Карточки с новыми словами: Более 1000 карточек с новыми словами помогут вашему ребенку расширить словарный запас на английском языке. Карточки сопровождаются яркими иллюстрациями и четким произношением слов, что делает процесс изучения увлекательным и запоминающимся.

В целом, EWA Kids - это интерактивная платформа для изучения детьми английского языка с помощью сотен адаптированных детских книг, разговорных курсов с мультяшными персонажами и более 1000 карточек с новыми словами. EWA Kids предлагает инновационный учебный процесс, где геймификация, красочные иллюстрации и удобство использования помогают детям с легкостью освоить английский язык.