TV USB Go - это удобное решение для подключения USB-накопителей к вашему телевизору. Встречая проблемы совместимости с марками и моделями телевизоров, многие USB-накопители не работают должным образом при подключении к USB-порту телевизора. С TV USB Go вы сможете преодолеть эти ограничения и наслаждаться безупречным использованием ваших USB-накопителей.

Список основных возможностей приложения TV USB Go:

Поддержка всех типов USB-накопителей, включая флэш-накопители USB, USB-флешки, USB-носители и внешние жесткие диски.

Форматирование USB-накопителей с выбором марки и модели телевизора для оптимальной совместимости.

Поддержка файловых систем FAT, FAT32, NTFS и exFAT для выбора наиболее подходящей файловой системы для вашего телевизора.

Интуитивно понятный пользовательский интерфейс для быстрого и простого форматирования USB-накопителей.

Возможность конвертировать файловую систему USB-накопителя из FAT/FAT32 в NTFS и наоборот.

Распознавание USB-накопителей емкостью до 2 ТБ, поддерживаемых большинством моделей телевизоров.

Поддержка множества марок телевизоров, включая SONY, Samsung, LG, Hisense, TCL, Sharp, Toshiba, Philips, Panasonic, Skyworth, Vizio, JVC, Polaroid, Sceptre, Supersonic, Element, Insignia, Leeco, RCA и MI.

Быстрое форматирование USB-накопителей за несколько секунд.

Сканирование и восстановление поврежденных USB-накопителей.

Безопасное стирание данных с USB-накопителей, включая возможность удаления следов вредоносных программ.

Создание метки тома для USB-диска.

Проверка диска на наличие ошибок перед форматированием.

Программа совместима с тысячами USB-накопителей различных марок, включая SanDisk, Kingston, Transcend, Corsair, HP, Seagate, WD, Sony, Lexar, Imation, Toshiba, PNY, ADATA, Verbatim, LaCie, Panda, Seatech, SDKSK9, Silicon Power, IronKey, Lenovo и HDE.

В целом, TV USB Go - это удобное приложение, которое обеспечивает совместимость и надежное подключение USB-накопителей к телевизору. С его помощью вы сможете форматировать и оптимизировать ваш USB-накопитель под конкретную модель телевизора, выбрать подходящую файловую систему и использовать его без проблем. Программа поддерживает множество марок телевизоров и тысячи USB-накопителей различных марок. TV USB Go - это надежное решение для вашего телевизора и USB-накопителей, обеспечивая простоту использования и оптимальную совместимость.