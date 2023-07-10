TV USB Go для Windows

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Лицензия: Бесплатная
Версия:5.02 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Внешние устройства
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:655 Кб
TV USB Go скриншот № 1

TV USB Go - это удобное решение для подключения USB-накопителей к вашему телевизору. Встречая проблемы совместимости с марками и моделями телевизоров, многие USB-накопители не работают должным образом при подключении к USB-порту телевизора. С TV USB Go вы сможете преодолеть эти ограничения и наслаждаться безупречным использованием ваших USB-накопителей.

Список основных возможностей приложения TV USB Go:

  • Поддержка всех типов USB-накопителей, включая флэш-накопители USB, USB-флешки, USB-носители и внешние жесткие диски.
  • Форматирование USB-накопителей с выбором марки и модели телевизора для оптимальной совместимости.
  • Поддержка файловых систем FAT, FAT32, NTFS и exFAT для выбора наиболее подходящей файловой системы для вашего телевизора.
  • Интуитивно понятный пользовательский интерфейс для быстрого и простого форматирования USB-накопителей.
  • Возможность конвертировать файловую систему USB-накопителя из FAT/FAT32 в NTFS и наоборот.
  • Распознавание USB-накопителей емкостью до 2 ТБ, поддерживаемых большинством моделей телевизоров.
  • Поддержка множества марок телевизоров, включая SONY, Samsung, LG, Hisense, TCL, Sharp, Toshiba, Philips, Panasonic, Skyworth, Vizio, JVC, Polaroid, Sceptre, Supersonic, Element, Insignia, Leeco, RCA и MI.
  • Быстрое форматирование USB-накопителей за несколько секунд.
  • Сканирование и восстановление поврежденных USB-накопителей.
  • Безопасное стирание данных с USB-накопителей, включая возможность удаления следов вредоносных программ.
  • Создание метки тома для USB-диска.
  • Проверка диска на наличие ошибок перед форматированием.
  • Программа совместима с тысячами USB-накопителей различных марок, включая SanDisk, Kingston, Transcend, Corsair, HP, Seagate, WD, Sony, Lexar, Imation, Toshiba, PNY, ADATA, Verbatim, LaCie, Panda, Seatech, SDKSK9, Silicon Power, IronKey, Lenovo и HDE.

В целом, TV USB Go - это удобное приложение, которое обеспечивает совместимость и надежное подключение USB-накопителей к телевизору. С его помощью вы сможете форматировать и оптимизировать ваш USB-накопитель под конкретную модель телевизора, выбрать подходящую файловую систему и использовать его без проблем. Программа поддерживает множество марок телевизоров и тысячи USB-накопителей различных марок. TV USB Go - это надежное решение для вашего телевизора и USB-накопителей, обеспечивая простоту использования и оптимальную совместимость.

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