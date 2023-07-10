TV USB Go для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|5.02 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Authorsoft Corporation
|Категория:
|Внешние устройства
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|655 Кб
TV USB Go - это удобное решение для подключения USB-накопителей к вашему телевизору. Встречая проблемы совместимости с марками и моделями телевизоров, многие USB-накопители не работают должным образом при подключении к USB-порту телевизора. С TV USB Go вы сможете преодолеть эти ограничения и наслаждаться безупречным использованием ваших USB-накопителей.
Список основных возможностей приложения TV USB Go:
- Поддержка всех типов USB-накопителей, включая флэш-накопители USB, USB-флешки, USB-носители и внешние жесткие диски.
- Форматирование USB-накопителей с выбором марки и модели телевизора для оптимальной совместимости.
- Поддержка файловых систем FAT, FAT32, NTFS и exFAT для выбора наиболее подходящей файловой системы для вашего телевизора.
- Интуитивно понятный пользовательский интерфейс для быстрого и простого форматирования USB-накопителей.
- Возможность конвертировать файловую систему USB-накопителя из FAT/FAT32 в NTFS и наоборот.
- Распознавание USB-накопителей емкостью до 2 ТБ, поддерживаемых большинством моделей телевизоров.
- Поддержка множества марок телевизоров, включая SONY, Samsung, LG, Hisense, TCL, Sharp, Toshiba, Philips, Panasonic, Skyworth, Vizio, JVC, Polaroid, Sceptre, Supersonic, Element, Insignia, Leeco, RCA и MI.
- Быстрое форматирование USB-накопителей за несколько секунд.
- Сканирование и восстановление поврежденных USB-накопителей.
- Безопасное стирание данных с USB-накопителей, включая возможность удаления следов вредоносных программ.
- Создание метки тома для USB-диска.
- Проверка диска на наличие ошибок перед форматированием.
- Программа совместима с тысячами USB-накопителей различных марок, включая SanDisk, Kingston, Transcend, Corsair, HP, Seagate, WD, Sony, Lexar, Imation, Toshiba, PNY, ADATA, Verbatim, LaCie, Panda, Seatech, SDKSK9, Silicon Power, IronKey, Lenovo и HDE.
В целом, TV USB Go - это удобное приложение, которое обеспечивает совместимость и надежное подключение USB-накопителей к телевизору. С его помощью вы сможете форматировать и оптимизировать ваш USB-накопитель под конкретную модель телевизора, выбрать подходящую файловую систему и использовать его без проблем. Программа поддерживает множество марок телевизоров и тысячи USB-накопителей различных марок. TV USB Go - это надежное решение для вашего телевизора и USB-накопителей, обеспечивая простоту использования и оптимальную совместимость.
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