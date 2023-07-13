Renee Video Editor для Windows

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $39.95
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:1.0.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Редакторы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:38,58 Мб
Renee Video Editor скриншот № 1
Renee Video Editor скриншот № 2
Renee Video Editor скриншот № 3
Renee Video Editor скриншот № 4

Renee Video Editor - мощный и удобный в использовании видеоредактор, предлагающий широкий набор функций для редактирования видео. Это приложение позволяет вам создавать профессиональные видеоматериалы, независимо от вашего опыта в области видеомонтажа.

Минималистичный дизайн, яркая цветовая палитра и понятные описания делают приложение легким в освоении даже для новичков. Можно выполнять такие действия, как вырезание, поворот, обрезка видео, изменение прозрачности, а также установка времени начала и продолжительности действия водяного знака на экране.

Renee Video Editor - это приложение с богатыми возможностями, которое позволяет вам с легкостью редактировать видео. Программа отлично поддерживает широкий спектр форматов видеофайлов, включая AVI, WMV, WEBM, MPG, RMVB, OGG, MTV, MP4, MOV, MKV, M4V, M2TS, FLV, VOB, ASF, AMV, 3GP и 3G2.

Основные возможности приложения Renee Video Editor:

  • Добавление водяных знаков к видео из вашей библиотеки.
  • Вырезание ненужных фрагментов видео.
  • Поворот видео в нужном направлении.
  • Обрезка видео для получения желаемого кадра.
  • Изменение прозрачности видео.
  • Установка времени начала и продолжительности действия водяного знака на экране.
  • Поддержка широкого спектра форматов видеофайлов, включая AVI, WMV, WEBM, MPG, RMVB, OGG, MTV, MP4, MOV, MKV, M4V, M2TS, FLV, VOB, ASF, AMV, 3GP и 3G2.

Это лишь некоторые из возможностей приложения Renee Video Editor. Оно предлагает много других функций, которые помогут вам создавать качественное и профессиональное видео.

В итоге, если вы ищете приложение, которое объединяет простоту использования и функциональность, то Renee Video Editor станет отличным выбором. Создавайте впечатляющие видео и воплощайте свои идеи с помощью этого удобного приложения.

ТОП-сегодня раздела "Редакторы"
 

скачать Magix (Sony) Vegas ProMagix (Sony) Vegas Pro 20.0.0.411

Magix (Sony) Vegas Pro - Это многодорожечная цифровая система нелинейного видео и аудио монтажа...

скачать AvidemuxAvidemux 2.7.6 / 2.8.1

Avidemux - отличное приложение для редактирования и конвертирования видео. Поддерживает все...

скачать DaVinci ResolveDaVinci Resolve 16.2.8 / 17.4.6 / 18.1.4

Профессиональное ПО для редактирования и обработки видеофайлов, которое предлагает...

скачать Free Video CutterFree Video Cutter 1.2

Free Video Cutter - очень простой инструментом для обрезки лишних или неудачных кусков видео в начале или в конце ролика без изменения качества исходного файла...

скачать Windows Live Movie MakerWindows Live Movie Maker 16.4.3528.331

Windows Live Movie Maker - мощный и функциональный инструмент от компании Microsoft, с помощью которого...

скачать XMedia RecodeXMedia Recode 3.5.8.0

XMedia Recode - простая в использовании программа, позволяющая конвертировать практически...

Отзывы о программе Renee Video Editor

Admin

Отзывов о программе Renee Video Editor 1.0.0 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв