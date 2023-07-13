Renee Video Editor для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $39.95
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|1.0.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Rene.E Laboratory
|Категория:
|Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|38,58 Мб
Renee Video Editor - мощный и удобный в использовании видеоредактор, предлагающий широкий набор функций для редактирования видео. Это приложение позволяет вам создавать профессиональные видеоматериалы, независимо от вашего опыта в области видеомонтажа.
Минималистичный дизайн, яркая цветовая палитра и понятные описания делают приложение легким в освоении даже для новичков. Можно выполнять такие действия, как вырезание, поворот, обрезка видео, изменение прозрачности, а также установка времени начала и продолжительности действия водяного знака на экране.
Renee Video Editor - это приложение с богатыми возможностями, которое позволяет вам с легкостью редактировать видео. Программа отлично поддерживает широкий спектр форматов видеофайлов, включая AVI, WMV, WEBM, MPG, RMVB, OGG, MTV, MP4, MOV, MKV, M4V, M2TS, FLV, VOB, ASF, AMV, 3GP и 3G2.
Основные возможности приложения Renee Video Editor:
- Добавление водяных знаков к видео из вашей библиотеки.
- Вырезание ненужных фрагментов видео.
- Поворот видео в нужном направлении.
- Обрезка видео для получения желаемого кадра.
- Изменение прозрачности видео.
- Установка времени начала и продолжительности действия водяного знака на экране.
- Поддержка широкого спектра форматов видеофайлов, включая AVI, WMV, WEBM, MPG, RMVB, OGG, MTV, MP4, MOV, MKV, M4V, M2TS, FLV, VOB, ASF, AMV, 3GP и 3G2.
Это лишь некоторые из возможностей приложения Renee Video Editor. Оно предлагает много других функций, которые помогут вам создавать качественное и профессиональное видео.
В итоге, если вы ищете приложение, которое объединяет простоту использования и функциональность, то Renee Video Editor станет отличным выбором. Создавайте впечатляющие видео и воплощайте свои идеи с помощью этого удобного приложения.
Magix (Sony) Vegas Pro 20.0.0.411
Magix (Sony) Vegas Pro - Это многодорожечная цифровая система нелинейного видео и аудио монтажа...
Avidemux - отличное приложение для редактирования и конвертирования видео. Поддерживает все...
DaVinci Resolve 16.2.8 / 17.4.6 / 18.1.4
Профессиональное ПО для редактирования и обработки видеофайлов, которое предлагает...
Free Video Cutter - очень простой инструментом для обрезки лишних или неудачных кусков видео в начале или в конце ролика без изменения качества исходного файла...
Windows Live Movie Maker 16.4.3528.331
Windows Live Movie Maker - мощный и функциональный инструмент от компании Microsoft, с помощью которого...
XMedia Recode - простая в использовании программа, позволяющая конвертировать практически...
Отзывы о программе Renee Video Editor
Admin
Отзывов о программе Renee Video Editor 1.0.0 пока нет, можете добавить...