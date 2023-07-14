Galaxy Attack - это захватывающий классический шутер с боковой прокруткой, который обещает вам как сложность, так и бесконечные часы удовольствия. Пройдите через нелегкие испытания и откройте для себя захватывающий мир этой игры. На первый взгляд может показаться, что освоить игру легко, особенно на начальных уровнях, но вскоре вы поймете, что для полного покорения Galaxy Attack вам потребуется немало мастерства и практики.

Вам предстоит взять на себя роль космического пилота и защитить Землю от вторжения пришельцев. Вашей главной задачей будет не только уничтожение врагов из других миров, но и выживание в непредсказуемых и опасных условиях. Будьте внимательны и осторожны, ведь даже окружающая среда может оказаться вашим врагом.

Основные возможности приложения Galaxy Attack: