Galaxy Attack для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|50.4 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|ONESOFT GLOBAL PTE LTD
|Категория:
|Аркады и 2D
|Загрузок (сегодня/всего):
|3 / 3 | Статистика
|Размер:
|188,4 Мб
Galaxy Attack - это захватывающий классический шутер с боковой прокруткой, который обещает вам как сложность, так и бесконечные часы удовольствия. Пройдите через нелегкие испытания и откройте для себя захватывающий мир этой игры. На первый взгляд может показаться, что освоить игру легко, особенно на начальных уровнях, но вскоре вы поймете, что для полного покорения Galaxy Attack вам потребуется немало мастерства и практики.
Вам предстоит взять на себя роль космического пилота и защитить Землю от вторжения пришельцев. Вашей главной задачей будет не только уничтожение врагов из других миров, но и выживание в непредсказуемых и опасных условиях. Будьте внимательны и осторожны, ведь даже окружающая среда может оказаться вашим врагом.
Основные возможности приложения Galaxy Attack:
- Управляйте космическим кораблем и сражайтесь против армии инопланетян, защищая Землю.
- Собирайте предметы и получайте новое оружие для повышения своей мощи.
- Модернизируйте свой корабль, чтобы раскрыть его полный потенциал.
- Вас ждет не только одиночный режим, но и возможность сразиться с другими игроками в многопользовательском режиме.
- Оперативно реагируйте на ситуацию и используйте активные навыки во время космических битв.
- Проходите через 160 уровней различной сложности, каждый из которых предлагает захватывающие миссии и сражения с мощными боссами.
- Наслаждайтесь красочными уровнями и высококачественными изображениями, оптимизированными для планшетов и больших экранов.
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