Keyboard Switcher для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Kunzisoft
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|2,89 Мб
Keyboard Switcher - это удобное приложение, которое позволяет вам легко переключаться между различными клавиатурами на вашем устройстве. С его помощью вы можете выбрать желаемую клавиатуру несколькими способами, чтобы обеспечить комфортное пользование вашим устройством.
С использованием незаметной плавающей кнопки на экране, ярлыка или уведомления, вы можете быстро переключаться с текущей клавиатуры на другую. Это особенно полезно, если вам необходимо изменить клавиатуру и у вас нет удобного способа интеграции с операционной системой и клавиатурой вашего устройства.
Кроме того, стоит отметить, что при использовании Android-устройств версии Lollipop и выше, вы можете использовать долгое нажатие на клавишу пробела на клавиатуре для удобного переключения. Это значительно облегчает процесс изменения клавиатуры.
Однако, если вы работаете с более старыми версиями Android, где отсутствуют подобные функции, то Keyboard Switcher становится особенно полезным и предоставляет удобный способ переключения между клавиатурами.
Основные возможности Keyboard Switcher включают:
- Легкое переключение между клавиатурами на вашем устройстве.
- Использование плавающей кнопки на экране, ярлыка или уведомления для быстрого доступа к переключению.
- Поддержка различных клавиатур и их настроек.
В общем, Keyboard Switcher - это удобное приложение, которое обеспечивает простой и эффективный способ переключения между клавиатурами на вашем устройстве. Независимо от версии Android, вы сможете быстро и легко выбрать нужную клавиатуру и настроить ее по своему усмотрению.
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