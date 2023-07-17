Rosetta Stone для Android

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Лицензия: Бесплатная
Версия:8.21.0 | Сообщить о новой версии
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ОС:Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Языки
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:173,5 Мб
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Rosetta Stone - инновационное приложение для изучения языков, которое позволяет вам овладеть новым языком и говорить на нем, словно вы носитель языка.

Приложение Rosetta Stone представляет собой многофункциональный языковой помощник, который объединяет проверенные методы обучения с запатентованной технологией распознавания речи. Это позволяет добиться высокого уровня произношения, приближенного к носителю языка. Основное отличие Rosetta Stone от конкурентов заключается в его действенности, которую подтверждают многочисленные награды.

Rosetta Stone - золотой стандарт в области изучения новых языков, по мнению экспертов. Данное приложение предоставляет превосходный пользовательский интерфейс, четкие инструкции, разнообразные игры и челленджи.

Основные возможности приложения Rosetta Stone:

  • Изучение интуитивным способом: Методика погружения в язык позволяет вам осваивать новые языковые конструкции без переводов. Сочетание слов и изображений помогает интуитивно понять смысл фраз и выразиться естественно.
  • Большой выбор языков: Приложение предлагает изучение 24 языков, включая арабский, китайский (мандаринский), английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, японский, русский и другие.
  • Краткие уроки: Уроки разработаны таким образом, чтобы они легко вписывались в ваш занятой график. Вы можете заниматься всего 5-10 минут в день и прогрессировать шаг за шагом.
  • Улучшение произношения: С Rosetta Stone вы сможете начать изучение языка с правильного произношения. Благодаря запатентованной технологии TruAccent вы сможете быть уверены в своем произношении уже с самого начала.
  • План обучения на меру ваших потребностей: Приложение предлагает разработку идеального плана обучения, который соответствует вашим целям и темпу изучения. Оно учитывает ваши предпочтения и создает персонализированный подход.
  • Режим офлайн: Загружайте уроки и материалы, чтобы иметь к ним доступ даже без интернета. Вы сможете продолжать свои занятия в любом месте, не зависимо от наличия подключения к сети.

Rosetta Stone представляет собой удобное и эффективное приложение для изучения языков. Благодаря его инновационным функциям, вы сможете овладеть новым языком с легкостью и уверенностью.

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