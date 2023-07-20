HitPaw Compressor - быстрое и удобное решение для сжатия изображений и видеороликов, позволяющее сохранить любимые медиафайлы на вашем смартфоне без необходимости занимать слишком много места. Интуитивный графический интерфейс делает работу с приложением простой и понятной - просто перетащите нужные файлы в главное окно или используйте опцию "Добавить файлы" для загрузки различных форматов: JPEG, PNG, BMP, GIF, JPG для изображений, и MP4, WMV, AVI, MKV, FLV, MOV для видео.

HitPaw Compressor поддерживает несколько целевых форматов для сжатия файлов. После выбора папки назначения вы можете легко настроить качество вывода (низкое или высокое) и формат файла. Это гарантирует оптимальные результаты в соответствии с вашими потребностями.

Помимо этого, приложение предоставляет возможность сравнивать обработанные изображения для проверки качества и отсутствия видимых недостатков. Однако, для проверки сжатых видеофайлов потребуется использовать внешние проигрыватели, так как HitPaw Compressor не обладает встроенным проигрывателем.

HitPaw Compressor идеально подходит для тех, кто хочет сэкономить место на своих портативных устройствах или жестких дисках, не вкладывая много времени и усилий. Отсутствие необходимости в технических знаниях делает приложение доступным и для тех, кто не имеет опыта работы с компьютером.

В целом, HitPaw Compressor - это отличный выбор для сжатия медиафайлов без потери качества и удобного использования на любом уровне.