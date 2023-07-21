Hitpaw Photo Object Remover для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $39.99
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:1.1.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Редакторы
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:2,9 Мб
Hitpaw Photo Object Remover скриншот № 1
Hitpaw Photo Object Remover скриншот № 2
Hitpaw Photo Object Remover скриншот № 3

Hitpaw Photo Object Remover - это удобное приложение, разработанное с одной целью: помочь вам легко удалить нежелательные объекты и фоны с фотографий. Вам больше не нужно использовать сложные графические редакторы, так как с этим приложением вы сможете справиться даже без опыта в редактировании фотографий.

Основные возможности приложения Hitpaw Photo Object Remover:

  • Удаление любого объекта с фотографии: Просто выберите опцию "удаление объектов" и, используя доступные инструменты выделения, удалите нежелательные объекты с вашей фотографии. Разработчики предусмотрели опцию расширенного масштабирования для более точного выделения.
  • Сравнение оригинальной и обработанной фотографии: С помощью одного клика мыши можно сравнить оригинал и результат редактирования, чтобы убедиться, что все выглядит идеально.
  • Удаление фона с фотографий: Hitpaw Photo Object Remover также позволяет легко удалять фон с фотографий. Выделите область, которую нужно оставить, а затем удалите всё остальное. Если необходимо, вы можете добавить цвет фона, чтобы фотография выглядела ещё лучше.

Это приложение отличается простотой в использовании и обеспечивает точные результаты при удалении объектов и фонов с фотографий. Независимо от того, хотите ли вы убрать лишние объекты или создать красивый эффект, Hitpaw Photo Object Remover сделает это максимально удобно и эффективно.

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