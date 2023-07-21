Hitpaw Photo Object Remover для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $39.99
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|1.1.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Hitpaw Software Inc
|Категория:
|Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|2,9 Мб
Hitpaw Photo Object Remover - это удобное приложение, разработанное с одной целью: помочь вам легко удалить нежелательные объекты и фоны с фотографий. Вам больше не нужно использовать сложные графические редакторы, так как с этим приложением вы сможете справиться даже без опыта в редактировании фотографий.
Основные возможности приложения Hitpaw Photo Object Remover:
- Удаление любого объекта с фотографии: Просто выберите опцию "удаление объектов" и, используя доступные инструменты выделения, удалите нежелательные объекты с вашей фотографии. Разработчики предусмотрели опцию расширенного масштабирования для более точного выделения.
- Сравнение оригинальной и обработанной фотографии: С помощью одного клика мыши можно сравнить оригинал и результат редактирования, чтобы убедиться, что все выглядит идеально.
- Удаление фона с фотографий: Hitpaw Photo Object Remover также позволяет легко удалять фон с фотографий. Выделите область, которую нужно оставить, а затем удалите всё остальное. Если необходимо, вы можете добавить цвет фона, чтобы фотография выглядела ещё лучше.
Это приложение отличается простотой в использовании и обеспечивает точные результаты при удалении объектов и фонов с фотографий. Независимо от того, хотите ли вы убрать лишние объекты или создать красивый эффект, Hitpaw Photo Object Remover сделает это максимально удобно и эффективно.
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