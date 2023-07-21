Nutrilio для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.14.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Habitics
|Категория:
|Здоровье
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|24,29 Мб
Nutrilio - ваш идеальный компаньон на пути к здоровому образу жизни и осознанному выбору диеты. Это инновационное приложение с широкими возможностями настройки и подробными наблюдениями, которые помогут вам следить за своим питанием, обрести физическую форму и повысить качество жизни.
Основные возможности Nutrilio:
- Создание собственной формы записи: Nutrilio позволяет вам отслеживать то, что действительно важно для вас. Вы можете контролировать свою диету, употребление воды, физическую форму, настроение, здоровье и даже цены и происхождение продуктов питания. Всего доступно более 30 параметров для наблюдения.
- Полезные напоминания: Nutrilio поможет вам не забывать о приеме пищи и правильном питье воды. Установите напоминания после каждого приема пищи или выберите удобное время для ежедневных уведомлений.
- Графики и наблюдения: Ваши данные будут визуализированы на графиках и представлены в виде наблюдений. Это позволит вам проанализировать свои привычки, узнать, как пища влияет на ваше самочувствие и симптомы, а также поможет выявить возможные непереносимости или аллергии.
- Приложение поможет вам обратить внимание на то, что вы едите и пьете, стимулируя более здоровые привычки.
- Прогресс и достижения: Nutrilio поможет вам следить за прогрессом в достижении целей, особенно если вы стремитесь сбросить вес.
- Связь с самочувствием: Путем анализа данных вы сможете выявить связь между своим настроением, здоровьем и физической формой с употребляемой пищей.
- Советы по здоровью: Nutrilio предоставляет полезные наблюдения и советы, основанные на ваших данных, помогая вам принимать более осознанные решения о своем здоровье.
- Заметки о диете: Возможность делать заметки о вашей диете после каждого приема пищи или раз в день.
- Многообразие параметров: Отслеживайте более 30 параметров, включая продукты, напитки, состояние здоровья, физическую форму и многое другое.
- Персонализация тегов: Создавайте персональные теги с помощью обширной библиотеки значков для более удобного отслеживания.
- Настройка напоминаний: Устанавливайте удобное время для напоминаний о питье воды или других действиях.
- Целевой вес: Установите свою цель веса и следите за прогрессом в ее достижении.
- Безопасность данных: Защитите свой дневник с помощью PIN-кода, распознавания лица или отпечатка пальца.
- Экспорт данных: Возможность экспортировать записи для анализа или обмена ими с другими.
- Персонализация интерфейса: Выберите подходящий вид и цвета интерфейса, чтобы сделать использование приложения максимально удобным.
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Admin
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