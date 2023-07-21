Nutrilio для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.14.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Здоровье
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:24,29 Мб
Nutrilio скриншот № 1
Nutrilio скриншот № 2
Nutrilio скриншот № 3
Nutrilio скриншот № 4

Nutrilio - ваш идеальный компаньон на пути к здоровому образу жизни и осознанному выбору диеты. Это инновационное приложение с широкими возможностями настройки и подробными наблюдениями, которые помогут вам следить за своим питанием, обрести физическую форму и повысить качество жизни.

Основные возможности Nutrilio:

  • Создание собственной формы записи: Nutrilio позволяет вам отслеживать то, что действительно важно для вас. Вы можете контролировать свою диету, употребление воды, физическую форму, настроение, здоровье и даже цены и происхождение продуктов питания. Всего доступно более 30 параметров для наблюдения.
  • Полезные напоминания: Nutrilio поможет вам не забывать о приеме пищи и правильном питье воды. Установите напоминания после каждого приема пищи или выберите удобное время для ежедневных уведомлений.
  • Графики и наблюдения: Ваши данные будут визуализированы на графиках и представлены в виде наблюдений. Это позволит вам проанализировать свои привычки, узнать, как пища влияет на ваше самочувствие и симптомы, а также поможет выявить возможные непереносимости или аллергии.
  • Приложение поможет вам обратить внимание на то, что вы едите и пьете, стимулируя более здоровые привычки.
  • Прогресс и достижения: Nutrilio поможет вам следить за прогрессом в достижении целей, особенно если вы стремитесь сбросить вес.
  • Связь с самочувствием: Путем анализа данных вы сможете выявить связь между своим настроением, здоровьем и физической формой с употребляемой пищей.
  • Советы по здоровью: Nutrilio предоставляет полезные наблюдения и советы, основанные на ваших данных, помогая вам принимать более осознанные решения о своем здоровье.
  • Заметки о диете: Возможность делать заметки о вашей диете после каждого приема пищи или раз в день.
  • Многообразие параметров: Отслеживайте более 30 параметров, включая продукты, напитки, состояние здоровья, физическую форму и многое другое.
  • Персонализация тегов: Создавайте персональные теги с помощью обширной библиотеки значков для более удобного отслеживания.
  • Настройка напоминаний: Устанавливайте удобное время для напоминаний о питье воды или других действиях.
  • Целевой вес: Установите свою цель веса и следите за прогрессом в ее достижении.
  • Безопасность данных: Защитите свой дневник с помощью PIN-кода, распознавания лица или отпечатка пальца.
  • Экспорт данных: Возможность экспортировать записи для анализа или обмена ими с другими.
  • Персонализация интерфейса: Выберите подходящий вид и цвета интерфейса, чтобы сделать использование приложения максимально удобным.
ТОП-сегодня раздела "Здоровье"
 

скачать Flo Женский Календарь МесячныхFlo Женский Календарь Месячных 6.3.2

Бесплатное приложение (менструальный дневник) для ОС Android, которое использует...

скачать Счетчик калорийСчетчик калорий 6.5.6

Счетчик калорий с большой пищевой базой данных и быстрым вводом данных о питании и...

скачать BeStrongerBeStronger 5.3.1

Персональный фитнес тренер для домашних тренировок, предлагающий коллекцию...

скачать SevenSeven 9.12.5

Уделите физическим упражнениям всего семь минут в день и следите как улучшается форма...

скачать Лекарственные растенияЛекарственные растения 1.105

Лекарственные растения - бесплатное приложение для Android, которое предлагает пользователю...

скачать RunKeeperRunKeeper 11.3

RunKeeper - приложение, которое превратит ваш телефон в карманного тренера. Отслеживайте...

Отзывы о программе Nutrilio

Admin

Отзывов о программе Nutrilio 1.14.2 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв