Lingbe - уникальное приложение для языкового обмена, предоставляющее лучший способ изучения и совершенствования иностранных языков через ежедневную практику с носителями языка и другими учащимися. Будь то испанский, португальский, французский, итальянский или другие языки, в нашем дружелюбном сообществе всегда найдется кто-то, кто с радостью поможет вам в голосовых разговорах.

Простота использования - просто нажмите кнопку вызова, и вы уже начинаете практиковать выбранный язык. После разговора вы получите отзывы относительно грамматики, произношения и беглости, что позволит контролировать свой прогресс и ускорить обучение.

Основные возможности приложения Lingbe: