Lingbe для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.10.03 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Языки
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:102,47 Мб
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Lingbe - уникальное приложение для языкового обмена, предоставляющее лучший способ изучения и совершенствования иностранных языков через ежедневную практику с носителями языка и другими учащимися. Будь то испанский, португальский, французский, итальянский или другие языки, в нашем дружелюбном сообществе всегда найдется кто-то, кто с радостью поможет вам в голосовых разговорах.

Простота использования - просто нажмите кнопку вызова, и вы уже начинаете практиковать выбранный язык. После разговора вы получите отзывы относительно грамматики, произношения и беглости, что позволит контролировать свой прогресс и ускорить обучение.

Основные возможности приложения Lingbe:

  • Мгновенный ответ: не тратьте время на просмотр профилей, просто нажмите кнопку и начинайте общение с носителями языка.
  • Гибкость и удобство: практикуйте языки в любое время и в любом месте со смартфона, и ваша разговорная речь улучшится незаметно.
  • Общение и дружба: заводите новых друзей из разных культур, делитесь интересами и узнавайте о других странах и традициях.
  • Приложение поощряет взаимопомощь и обмен языковыми навыками, что делает обучение более эффективным.
  • Отслеживание прогресса: получайте обратную связь от носителей языка, чтобы видеть свои успехи и продвижения в изучении языка.
  • Награды и мотивация: помогайте другим пользователям прогрессировать и зарабатывайте кредиты (lingos) для своей практики, а также получайте специальные награды за достижения.
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