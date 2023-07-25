Lingbe для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.10.03 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|lingbe
|Категория:
|Языки
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|102,47 Мб
Lingbe - уникальное приложение для языкового обмена, предоставляющее лучший способ изучения и совершенствования иностранных языков через ежедневную практику с носителями языка и другими учащимися. Будь то испанский, португальский, французский, итальянский или другие языки, в нашем дружелюбном сообществе всегда найдется кто-то, кто с радостью поможет вам в голосовых разговорах.
Простота использования - просто нажмите кнопку вызова, и вы уже начинаете практиковать выбранный язык. После разговора вы получите отзывы относительно грамматики, произношения и беглости, что позволит контролировать свой прогресс и ускорить обучение.
Основные возможности приложения Lingbe:
- Мгновенный ответ: не тратьте время на просмотр профилей, просто нажмите кнопку и начинайте общение с носителями языка.
- Гибкость и удобство: практикуйте языки в любое время и в любом месте со смартфона, и ваша разговорная речь улучшится незаметно.
- Общение и дружба: заводите новых друзей из разных культур, делитесь интересами и узнавайте о других странах и традициях.
- Приложение поощряет взаимопомощь и обмен языковыми навыками, что делает обучение более эффективным.
- Отслеживание прогресса: получайте обратную связь от носителей языка, чтобы видеть свои успехи и продвижения в изучении языка.
- Награды и мотивация: помогайте другим пользователям прогрессировать и зарабатывайте кредиты (lingos) для своей практики, а также получайте специальные награды за достижения.
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Admin
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