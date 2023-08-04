Docker для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.22.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Docker Inc.
|Категория:
|Средства разработки
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|578,56 Мб
Docker - это сверхмощная программа с поддержкой множества платформ. Она позволяет разрабатывать современные приложения с обширными и сложными требованиями и зависимостями в изолированных средах, называемых контейнерами.
Механизм работы Docker - это процесс, позволяющий легко разрабатывать и быстро развертывать приложения: он упаковывает части кода и их зависимости в небольшие блоки, называемые контейнерами. В методологии Docker эти контейнеры называются "образами контейнеров". Эти изолированные среды представляют собой самостоятельные пакеты и обладают гибкостью. Их можно тестировать отдельно и модифицировать по отдельности, что позволяет создавать модульные приложения и системы с повышенным уровнем безопасности.
Благодаря архитектуре Docker Engine при запуске контейнера Docker пространства имен, группы управления и UnionFS упаковываются в обертку, называемую форматом контейнера. В настоящее время, в силу ограничений различных технологий, единственным поддерживаемым форматом контейнера является libcontainer.
Требования к Docker довольно строгие, а настройка занимает немного времени. Однако, учитывая его возможности и обилие функций, он полностью оправдывает затраченное время. Во-первых, существуют отдельные методы настройки для Windows Home и Pro/Enterprise/Education.
Во-вторых, для начала процесса установки Docker необходимо убедиться, что на компьютере имеются следующие возможности: платформа виртуальных машин (например, Hyper-V), включенная в BIOS и при запуске Windows, а также подсистема Windows для Linux.
После устранения возможных проблем необходимо установить инструмент, пройти процесс начальной настройки, запустить тестовую команду Docker, чтобы проверить, может ли программа получить и запустить образы, и перейти в область настроек. В ней необходимо задать желаемые параметры. Также важно помнить, что при каждом открытии оболочки для выполнения команд необходимо обладать правами администратора.
В целом, Docker - это невероятно мощное и ресурсоемкое приложение, обладающее массой преимуществ. Например, вы можете легко и безопасно запускать одновременно несколько контейнеров на любом хосте. Кроме того, вы можете разрабатывать приложения и работать с Docker в локальных центрах обработки данных, в облаке провайдера или в их комбинации.
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