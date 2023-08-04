EasyYoga для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.8.8 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|mEL Studio
|Категория:
|Здоровье
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|47,04 Мб
EasyYoga представляет собой удобное и легкое в использовании приложение, которое объединяет самые эффективные асаны из йоги для снижения веса и улучшения общего самочувствия. Присутствуют тщательно подобранные проверенные временем статические и динамические асаны, которые прорабатывают все группы мышц организма.
Основные возможности приложения EasyYoga:
- Программы для всех уровней: Приложение предлагает три продуманные программы тренировок на разных уровнях сложности. Вы сможете выбрать тренировку для похудения за 7 дней, программу для снижения веса за 30 дней или базовые занятия для начинающих.
- Инструкции на русском языке: Все упражнения сопровождаются подробными аудио-, текстовыми и видеоинструкциями на русском языке. Виртуальный тренер поможет вам правильно выполнять каждую асану для максимальной эффективности.
- Персонализация тренировок: Вы можете самостоятельно составлять свои тренировки, выбирая необходимые упражнения, продолжительность и время отдыха. EasyYoga адаптируется под ваши потребности и уровень подготовки.
- Система статистики и мониторинга: Приложение позволяет отслеживать ваш прогресс в практике йоги для похудения. Задайте цель сбросить вес и следите за своими достижениями, двигаясь к успеху шаг за шагом.
- Напоминания и уведомления: EasyYoga предоставляет систему напоминаний, чтобы помочь вам регулярно проводить тренировки. Теперь вы не пропустите ни одной тренировки и добьетесь лучших результатов.
- Фотоальбом и награды: Сравнивайте свой прогресс с помощью фотоальбома и получайте достижения и награды за ваши результаты. Мотивируйтесь и продолжайте двигаться к своей цели.
- Система дыхания и советы по питанию: Полная версия приложения предоставляет инструкции по правильному дыханию во время упражнений. Кроме того, вы найдете базу советов и рекомендаций по правильному питанию для улучшения результатов.
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Admin
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