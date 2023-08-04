EasyYoga для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.8.8 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Здоровье
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:47,04 Мб
EasyYoga скриншот № 1
EasyYoga скриншот № 2
EasyYoga скриншот № 3
EasyYoga скриншот № 4

EasyYoga представляет собой удобное и легкое в использовании приложение, которое объединяет самые эффективные асаны из йоги для снижения веса и улучшения общего самочувствия. Присутствуют тщательно подобранные проверенные временем статические и динамические асаны, которые прорабатывают все группы мышц организма.

Основные возможности приложения EasyYoga:

  • Программы для всех уровней: Приложение предлагает три продуманные программы тренировок на разных уровнях сложности. Вы сможете выбрать тренировку для похудения за 7 дней, программу для снижения веса за 30 дней или базовые занятия для начинающих.
  • Инструкции на русском языке: Все упражнения сопровождаются подробными аудио-, текстовыми и видеоинструкциями на русском языке. Виртуальный тренер поможет вам правильно выполнять каждую асану для максимальной эффективности.
  • Персонализация тренировок: Вы можете самостоятельно составлять свои тренировки, выбирая необходимые упражнения, продолжительность и время отдыха. EasyYoga адаптируется под ваши потребности и уровень подготовки.
  • Система статистики и мониторинга: Приложение позволяет отслеживать ваш прогресс в практике йоги для похудения. Задайте цель сбросить вес и следите за своими достижениями, двигаясь к успеху шаг за шагом.
  • Напоминания и уведомления: EasyYoga предоставляет систему напоминаний, чтобы помочь вам регулярно проводить тренировки. Теперь вы не пропустите ни одной тренировки и добьетесь лучших результатов.
  • Фотоальбом и награды: Сравнивайте свой прогресс с помощью фотоальбома и получайте достижения и награды за ваши результаты. Мотивируйтесь и продолжайте двигаться к своей цели.
  • Система дыхания и советы по питанию: Полная версия приложения предоставляет инструкции по правильному дыханию во время упражнений. Кроме того, вы найдете базу советов и рекомендаций по правильному питанию для улучшения результатов.
ТОП-сегодня раздела "Здоровье"
 

скачать StepsApp ШагомерStepsApp Шагомер 3.8.9

Приложение для автоматического подсчета шагов. Можно анализировать статистику своих...

скачать Справочник заболеванийСправочник заболеваний 1.105

Справочник заболеваний - бесплатное приложение для Android, который представляет из себя...

скачать ШагомерШагомер 2.0.6

Простое в использовании и абсолютно бесплатное приложение для Android-устройств, которое...

скачать КардиографКардиограф 4.1.3

Кардиограф - мобильный кардиограф для Android-смартфонов и планшетов, который позволяет с помощью встроенной камеры контролировать частоту сердечных сокращений...

скачать Huawei HealthHuawei Health 10.1.2.553

Мобильное Android-приложение от Huawei, помогающее отслеживать физическую активность на...

скачать AccupedoAccupedo 8.9.1.G

Удобное в использовании Android-приложение, которое представляет собой достаточно точный...

Отзывы о программе EasyYoga

Admin

Отзывов о программе EasyYoga 2.8.8 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв