EasyYoga представляет собой удобное и легкое в использовании приложение, которое объединяет самые эффективные асаны из йоги для снижения веса и улучшения общего самочувствия. Присутствуют тщательно подобранные проверенные временем статические и динамические асаны, которые прорабатывают все группы мышц организма.

Основные возможности приложения EasyYoga: