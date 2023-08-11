Backup Assist для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.5.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|PC Assist Software
|Категория:
|Резервное копирование
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|27,58 Мб
Backup Assist - это инструмент, позволяющий легко и просто создавать резервные копии, сохраняя важные данные при минимальных усилиях с вашей стороны.
Интерфейс программы прост, но эффективен, поскольку в нем можно переключаться между основным и расширенным режимами. Хотя расширенный режим может натолкнуть вас на мысль, что он предназначен только для более опытных пользователей, на самом деле это не так.
В базовом режиме пользователь может переключать данные, которые необходимо сохранить, без необходимости переходить к ним: Можно выбрать папки "Документы", "Изображения" и другие подобные, а также создать резервную копию бесед Outlook, закладок и избранного в браузере.
При переключении в расширенный режим появляются некоторые дополнительные элементы пользовательского интерфейса. В нем можно указать местоположение файлов и папок, которые необходимо резервировать, а также создать инкрементное, зеркальное или полное резервное копирование. На этом расширенные возможности программы практически исчерпываются.
Хотя программа в целом неплохая, более опытным пользователям может не понравиться отсутствие возможностей настройки. Программа работает достаточно хорошо, но расширенный режим - это не совсем то, что нужно, а его аналог Basic также выиграл бы от наличия большего количества опций. Например, если вы используете какой-либо браузер, кроме Chrome, Edge или Internet Explorer, то резервное копирование данных не предусмотрено. То же самое можно сказать и о почтовых клиентах: поддерживаются только Outlook, eM Client и Live Mail.
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