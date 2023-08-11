Playlist для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.1.95 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|IGN Entertainment, Inc.
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|37,78 Мб
Playlist - инновационное приложение для управления вашей коллекцией видеоигр. Никогда больше не сомневайтесь, во что играть дальше. Откройте для себя удивительные игры, следите за трендами и управляйте своим игровым временем с легкостью.
Отслеживайте и управляйте всеми своими видеоиграми, решайте, во что играть дальше, и открывайте для себя новые игры от создателей списков. Создавайте, делитесь, микшируйте и подписывайтесь на списки игр от друзей.
Основные возможности Playlist:
- Бэклог и библиотека: Управляйте своими играми на IGN, добавляя их в свой бэклог. Организуйте свою коллекцию, отмечая игры, в которые вы играли, обыгрывали или хотите поиграть в будущем.
- HowLongToBeat интеграция: Узнайте, сколько времени потребуется для различных прохождений игр благодаря интеграции с HowLongToBeat. Планируйте свои игровые сессии с учетом времени.
- Обзор игр: Исследуйте огромную библиотеку игр за последние 30 лет истории игр. Просматривайте скриншоты, видео и информацию, чтобы принимать информированные решения о своих играх.
- Откройте для себя: Путешествуйте по домашней странице плейлиста, чтобы находить новые игры, следовать за интересными списками, отслеживать новинки и оставаться в курсе событий в мире игр.
- Плейлисты и Рейтинги: Создавайте, редактируйте и делитесь плейлистами с друзьями через различные платформы. Оценивайте игры, чтобы запомнить свои впечатления.
Отличное детское развивающее Android-приложение для подготовки ребенка к школе, благодаря...
Talking Ben the Dog - забавный пес, который сидит в кресле и читает газету, умеет производить...
Talking Pierre the Parrot 3.8.1.8
Talking Pierre the Parrot — энергичный попугай, который будет вас развлекать. В этом приложении вы...
Говорящий кот Том Free 3.10.0.163
Говорящий кот Том Free – домашний котик, который реагирует на прикосновения к экрану и...
Говорящий Том 2 – болтливый кот Том переехал в новую комфортабельную квартиру. Новая...
Любовные письма Тома – популярный кот Том влюбился и теперь не может жить без своей...
Отзывы о программе Playlist
Admin
Отзывов о программе Playlist 1.1.95 пока нет, можете добавить...