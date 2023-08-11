Playlist для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.1.95 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:37,78 Мб
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Playlist - инновационное приложение для управления вашей коллекцией видеоигр. Никогда больше не сомневайтесь, во что играть дальше. Откройте для себя удивительные игры, следите за трендами и управляйте своим игровым временем с легкостью.

Отслеживайте и управляйте всеми своими видеоиграми, решайте, во что играть дальше, и открывайте для себя новые игры от создателей списков. Создавайте, делитесь, микшируйте и подписывайтесь на списки игр от друзей.

Основные возможности Playlist:

  • Бэклог и библиотека: Управляйте своими играми на IGN, добавляя их в свой бэклог. Организуйте свою коллекцию, отмечая игры, в которые вы играли, обыгрывали или хотите поиграть в будущем.
  • HowLongToBeat интеграция: Узнайте, сколько времени потребуется для различных прохождений игр благодаря интеграции с HowLongToBeat. Планируйте свои игровые сессии с учетом времени.
  • Обзор игр: Исследуйте огромную библиотеку игр за последние 30 лет истории игр. Просматривайте скриншоты, видео и информацию, чтобы принимать информированные решения о своих играх.
  • Откройте для себя: Путешествуйте по домашней странице плейлиста, чтобы находить новые игры, следовать за интересными списками, отслеживать новинки и оставаться в курсе событий в мире игр.
  • Плейлисты и Рейтинги: Создавайте, редактируйте и делитесь плейлистами с друзьями через различные платформы. Оценивайте игры, чтобы запомнить свои впечатления.
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Отзывы о программе Playlist

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