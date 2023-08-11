Playlist - инновационное приложение для управления вашей коллекцией видеоигр. Никогда больше не сомневайтесь, во что играть дальше. Откройте для себя удивительные игры, следите за трендами и управляйте своим игровым временем с легкостью.

Отслеживайте и управляйте всеми своими видеоиграми, решайте, во что играть дальше, и открывайте для себя новые игры от создателей списков. Создавайте, делитесь, микшируйте и подписывайтесь на списки игр от друзей.

Основные возможности Playlist: