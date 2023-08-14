Markdown Monster для Windows

Описание
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Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $59.00
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:3.0.0.32 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский, Украинский
Разработчик:
Категория:Редакторы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:23,04 Мб
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Markdown Monster - это современный редактор разметки, который с легкостью справляется с современными потребностями в создании и публикации веб-контента. Его элегантный дизайн и богатый набор функций делают процесс редактирования и форматирования текста на Markdown более удобным и эффективным.

Самый первый взгляд на редактор захватывает своим стильным дизайном, который сочетает современные элементы с высокой функциональностью. Здесь вы найдете все необходимые инструменты для форматирования текста, работы с абзацами и характеристиками, что делает процесс редактирования Markdown простым и интуитивным.

Основные возможности Markdown Monster:

  • Предварительный просмотр: Возможность предварительного просмотра веб-контента и его структуры, включая JSON и HTML, без дополнительных конвертаций.
  • Модуль публикации: Плавный переход к онлайновой среде с набором инструментов для публикации в веб-блогах и других платформах.
  • Дополнительные функции: Захват экрана, выполнение сценариев, конвертация Azure Blob, сниппеты для расширения текста и многое другое.

В целом, Markdown Monster - надежный редактор Markdown, который обеспечивает надежное создание и публикацию контента. Он предоставляет широкий спектр инструментов для редактирования, форматирования и публикации текста, делая весь процесс более продуктивным и результативным.

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