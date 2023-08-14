Markdown Monster для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $59.00
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|3.0.0.32 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский, Украинский
|Разработчик:
|West Wind Technologies
|Категория:
|Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|23,04 Мб
Markdown Monster - это современный редактор разметки, который с легкостью справляется с современными потребностями в создании и публикации веб-контента. Его элегантный дизайн и богатый набор функций делают процесс редактирования и форматирования текста на Markdown более удобным и эффективным.
Самый первый взгляд на редактор захватывает своим стильным дизайном, который сочетает современные элементы с высокой функциональностью. Здесь вы найдете все необходимые инструменты для форматирования текста, работы с абзацами и характеристиками, что делает процесс редактирования Markdown простым и интуитивным.
Основные возможности Markdown Monster:
- Предварительный просмотр: Возможность предварительного просмотра веб-контента и его структуры, включая JSON и HTML, без дополнительных конвертаций.
- Модуль публикации: Плавный переход к онлайновой среде с набором инструментов для публикации в веб-блогах и других платформах.
- Дополнительные функции: Захват экрана, выполнение сценариев, конвертация Azure Blob, сниппеты для расширения текста и многое другое.
В целом, Markdown Monster - надежный редактор Markdown, который обеспечивает надежное создание и публикацию контента. Он предоставляет широкий спектр инструментов для редактирования, форматирования и публикации текста, делая весь процесс более продуктивным и результативным.
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Отзывы о программе Markdown Monster
Admin
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