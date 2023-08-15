Batch PDF Encryptor - эффективное приложение для защиты конфиденциальной информации в ваших PDF-файлах. Если вы хотите обеспечить безопасность данных, то шифрование с паролем - это надежный способ. Помимо известных PDF-редакторов, существуют специализированные инструменты, среди которых Batch PDF Encryptor выделяется возможностью выполнения операций пакетной обработки и наложения ограничений на печать и копирование текста в PDF-файлах.

Приложение Batch PDF Encryptor позволяет установить собственный пароль или сгенерировать случайные. Установка приложения проста и быстра, и после нее открывается удобный интерфейс с настройками в одном окне. Выбрав режим шифрования, просто перетащите нужные PDF-файлы, и процесс начнется автоматически.

Batch PDF Encryptor работает в двух режимах. Первый режим предполагает установку одного пароля для всех PDF-документов. Вам потребуется указать владельческий пароль и пароль для открытия документа.

Второй режим позволяет назначить случайный пароль для каждого загруженного PDF-файла. Вы также можете указать владельческий пароль и длину случайного пароля. Список сгенерированных паролей сохраняется в CSV- и TXT-файлах.

Вне зависимости от выбранного режима, Batch PDF Encryptor может установить ограничения на печать и копирование текста. Это делает ваши файлы еще более надежными.

Также можно выбрать путь для сохранения зашифрованных файлов. Просто укажите папку или создайте новую, чтобы хранить все зашифрованные PDF-файлы.

Batch PDF Encryptor - это инструмент для шифрования PDF-файлов в пакетном режиме, который позволяет вам обеспечить безопасность данных и текста с минимумом хлопот. Он может назначать пароли, устанавливать ограничения на печать и копирование, а также генерировать случайные пароли для повышения безопасности. В целом, это быстрое и эффективное решение для пакетного шифрования PDF-файлов.