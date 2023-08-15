If: Интервальное голодание для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.1.5 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|5W Verlag GmbH
|Категория:
|Здоровье
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|88,7 Мб
Приложение "If: Интервальное голодание" - ваш незаменимый партнер в путешествии к здоровому образу жизни и эффективному похудению. Благодаря инновационному подходу интервального голодания 16:8, оно поможет вам достичь своих целей без диет и стресса.
Основные возможности приложения "If: Интервальное голодание":
- Таймер интервального голодания (16:8) и трекер помогут вам правильно распределить приемы пищи и обрести гармонию без стресса.
- Персонализированные рецепты: Укажите ваши предпочтения и потребности, чтобы получить подходящие рецепты для веганов, вегетарианцев и других диет.
- Отслеживайте изменения веса, замеры и ИМТ с помощью статистики успеха.
- Ежедневные советы, мотивирующие push-сообщения и общество в Facebook помогут вам сохранить мотивацию и достигать результатов.
Вам больше не нужны диеты и сложные программы похудения. Попробуйте приложение "If: Интервальное голодание" и начните путь к здоровому образу жизни сегодня.
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