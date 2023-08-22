MetaLogic Bulk Video to Audio - удобное приложение для быстрого и пакетного извлечения звука из видеофайлов. Подходит для профессиональных пользователей и новичков благодаря простому интерфейсу и широким возможностям.

Основные возможности приложения MetaLogic Bulk Video to Audio:

Массовое извлечение аудио: Обрабатывайте множество видеофайлов одновременно, экономя время и усилия.

Поддержка различных форматов: Работайте с популярными видеоформатами, совместимыми с FFmpeg, такими как AVI, MP4, MPG, WMV и многими другими.

Выбор выходных форматов: Сохраняйте извлеченное аудио в различных аудиоформатах, включая WAV, MP3, OGG, FLAC и другие.

Простые настройки: Изменяйте параметры аудио, такие как скорость, битрейт, частота дискретизации и громкость.

Легкость использования: Прямолинейный интерфейс, где все настройки сосредоточены в одном окне, делает процесс конвертации интуитивно понятным.

MetaLogic Bulk Video to Audio облегчает извлечение звука из видеофайлов, обеспечивая высокую эффективность и сохраняя конфиденциальность ваших данных. Надежный инструмент для удобного и быстрого преобразования мультимедийных файлов.