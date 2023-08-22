MetaLogic Bulk Video to Audio для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $15.00
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|3.84.5 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Metalogic Software
|Категория:
|Грабберы, Рипперы
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|136,74 Мб
MetaLogic Bulk Video to Audio - удобное приложение для быстрого и пакетного извлечения звука из видеофайлов. Подходит для профессиональных пользователей и новичков благодаря простому интерфейсу и широким возможностям.
Основные возможности приложения MetaLogic Bulk Video to Audio:
- Массовое извлечение аудио: Обрабатывайте множество видеофайлов одновременно, экономя время и усилия.
- Поддержка различных форматов: Работайте с популярными видеоформатами, совместимыми с FFmpeg, такими как AVI, MP4, MPG, WMV и многими другими.
- Выбор выходных форматов: Сохраняйте извлеченное аудио в различных аудиоформатах, включая WAV, MP3, OGG, FLAC и другие.
- Простые настройки: Изменяйте параметры аудио, такие как скорость, битрейт, частота дискретизации и громкость.
- Легкость использования: Прямолинейный интерфейс, где все настройки сосредоточены в одном окне, делает процесс конвертации интуитивно понятным.
MetaLogic Bulk Video to Audio облегчает извлечение звука из видеофайлов, обеспечивая высокую эффективность и сохраняя конфиденциальность ваших данных. Надежный инструмент для удобного и быстрого преобразования мультимедийных файлов.
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