MetaLogic Bulk Video to Audio для Windows

Описание
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Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $15.00
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:3.84.5 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Грабберы, Рипперы
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:136,74 Мб
MetaLogic Bulk Video to Audio скриншот № 1

MetaLogic Bulk Video to Audio - удобное приложение для быстрого и пакетного извлечения звука из видеофайлов. Подходит для профессиональных пользователей и новичков благодаря простому интерфейсу и широким возможностям.

Основные возможности приложения MetaLogic Bulk Video to Audio:

  • Массовое извлечение аудио: Обрабатывайте множество видеофайлов одновременно, экономя время и усилия.
  • Поддержка различных форматов: Работайте с популярными видеоформатами, совместимыми с FFmpeg, такими как AVI, MP4, MPG, WMV и многими другими.
  • Выбор выходных форматов: Сохраняйте извлеченное аудио в различных аудиоформатах, включая WAV, MP3, OGG, FLAC и другие.
  • Простые настройки: Изменяйте параметры аудио, такие как скорость, битрейт, частота дискретизации и громкость.
  • Легкость использования: Прямолинейный интерфейс, где все настройки сосредоточены в одном окне, делает процесс конвертации интуитивно понятным.

MetaLogic Bulk Video to Audio облегчает извлечение звука из видеофайлов, обеспечивая высокую эффективность и сохраняя конфиденциальность ваших данных. Надежный инструмент для удобного и быстрого преобразования мультимедийных файлов.

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