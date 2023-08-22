MX Share для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.10.3 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Обмен файлами
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:13,31 Мб
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MX Share: File Share, Transfer - это интуитивное приложение для обмена файлами, предоставляющее простые и эффективные возможности передачи данных без необходимости подключения к интернету. Оно разработано компанией MX Player, известной своим медиаплеером, и предоставляет пользователю быструю и стабильную передачу файлов.

Основные функции приложения MX Share:

  • Мгновенный обмен файлами: Приложение обеспечивает быстрый обмен файлами между устройствами без задержек и ограничений.
  • Передача через Android: Вы можете передавать файлы, контакты, фотографии и другие данные между устройствами Android без необходимости использования мобильных данных.
  • Интеграция с MX Player: Пользователи могут легко обмениваться файлами между MX Share и MX Player для более удобного воспроизведения медиафайлов.
  • Безопасность: Приложение обеспечивает безопасную передачу файлов, а также позволяет обмениваться документами без интернет-соединения.
  • Большие файлы: Вы можете мгновенно передавать большие файлы и приложения без потери качества.

Приложение MX Share делает обмен файлами максимально простым и удобным. Оно позволяет передавать файлы между различными устройствами Android без необходимости использования интернета или мобильных данных. Простой интерфейс и быстрая скорость передачи делают его отличным выбором для пользователей, которым необходимо мгновенно обмениваться файлами.

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