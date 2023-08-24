EthernetManager для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Администрирование
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EthernetManager скриншот № 1

EthernetManager - это простой и удобный консольный инструмент, предназначенный для управления сетью Ethernet на вашем компьютере. Он обеспечивает легкий доступ к настройкам Ethernet, позволяя включать и выключать соединение сети без необходимости многократно заходить в раздел "Настройки".

Преимущества использования EthernetManager:

  • Удобное управление: Инструмент обеспечивает быстрый доступ к функциям управления Ethernet. Вы можете легко переключать состояние подключения одной из доступных опций.
  • Повышенные привилегии: Программа автоматически запускается с повышенными привилегиями, что позволяет внесение изменений в настройки Ethernet-адаптера без лишних хлопот.
  • Простота использования: Даже если вы не знакомы с консольными командами, вы сможете легко пользоваться этим инструментом. Его интерфейс предельно прост и интуитивно понятен.

EthernetManager поможет вам переключать состояние Ethernet-адаптера между проводным и беспроводным подключением. Такая возможность особенно полезна, например, для геймеров, которые хотят обеспечить наилучшую производительность своей сети во время онлайн-игр. Также инструмент может помочь вам диагностировать возможные проблемы с подключением, переключаясь между различными типами соединений.

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