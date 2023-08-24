EthernetManager для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|PegosStelios
|Категория:
|Администрирование
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|5 Кб
EthernetManager - это простой и удобный консольный инструмент, предназначенный для управления сетью Ethernet на вашем компьютере. Он обеспечивает легкий доступ к настройкам Ethernet, позволяя включать и выключать соединение сети без необходимости многократно заходить в раздел "Настройки".
Преимущества использования EthernetManager:
- Удобное управление: Инструмент обеспечивает быстрый доступ к функциям управления Ethernet. Вы можете легко переключать состояние подключения одной из доступных опций.
- Повышенные привилегии: Программа автоматически запускается с повышенными привилегиями, что позволяет внесение изменений в настройки Ethernet-адаптера без лишних хлопот.
- Простота использования: Даже если вы не знакомы с консольными командами, вы сможете легко пользоваться этим инструментом. Его интерфейс предельно прост и интуитивно понятен.
EthernetManager поможет вам переключать состояние Ethernet-адаптера между проводным и беспроводным подключением. Такая возможность особенно полезна, например, для геймеров, которые хотят обеспечить наилучшую производительность своей сети во время онлайн-игр. Также инструмент может помочь вам диагностировать возможные проблемы с подключением, переключаясь между различными типами соединений.
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