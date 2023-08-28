PiCode для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $9.99
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|1.1.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|YokiaSoft
|Категория:
|Конверторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|4 / 4 | Статистика
|Размер:
|25,89 Мб
PiCode - это многофункциональное приложение для конвертации изображений, которое обещает упростить ваш опыт работы с графикой. Независимо от того, нужно ли вам обеспечить совместимость изображений с различными программами, сэкономить место, переходя на другой формат, или выполнить пакетную обработку, PiCode предоставляет все необходимое для эффективной конвертации.
Ключевые возможности PiCode:
- Пакетная обработка: Упрощает процесс работы путем одновременной конвертации нескольких изображений.
- Предварительный просмотр: Обеспечивает быстрый рабочий процесс путем предварительного просмотра изображений перед конвертацией.
- Поддержка различных форматов: Позволяет выбирать из широкого спектра выходных форматов, обеспечивая гибкость и удовлетворяя разные потребности.
- Объединение изображений: Вы можете быстро создавать многостраничные PDF-файлы, объединяя несколько изображений на отдельных страницах.
PiCode обладает хорошей функциональностью и удобством использования. Он поддерживает разнообразные задачи по конвертации и обработке изображений, что делает его полезным инструментом для профессионалов и любителей графики. PiCode - ваш надежный партнер в работе с изображениями.
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