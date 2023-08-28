PiCode для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $9.99
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:1.1.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Конверторы
Загрузок (сегодня/всего):4 / 4 | Статистика
Размер:25,89 Мб
PiCode скриншот № 1
PiCode скриншот № 2

PiCode - это многофункциональное приложение для конвертации изображений, которое обещает упростить ваш опыт работы с графикой. Независимо от того, нужно ли вам обеспечить совместимость изображений с различными программами, сэкономить место, переходя на другой формат, или выполнить пакетную обработку, PiCode предоставляет все необходимое для эффективной конвертации.

Ключевые возможности PiCode:

  • Пакетная обработка: Упрощает процесс работы путем одновременной конвертации нескольких изображений.
  • Предварительный просмотр: Обеспечивает быстрый рабочий процесс путем предварительного просмотра изображений перед конвертацией.
  • Поддержка различных форматов: Позволяет выбирать из широкого спектра выходных форматов, обеспечивая гибкость и удовлетворяя разные потребности.
  • Объединение изображений: Вы можете быстро создавать многостраничные PDF-файлы, объединяя несколько изображений на отдельных страницах.

PiCode обладает хорошей функциональностью и удобством использования. Он поддерживает разнообразные задачи по конвертации и обработке изображений, что делает его полезным инструментом для профессионалов и любителей графики. PiCode - ваш надежный партнер в работе с изображениями.

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