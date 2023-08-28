Rocketbook для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.4.4 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Rocketbook
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|76,68 Мб
Rocketbook - это уникальное приложение, спроектированное для максимальной эффективности при работе с продуктами Rocketbook. Оно упрощает процесс отправки улучшенных страниц и досок Rocketbook с использованием Beacons в облачные сервисы, предоставляя вам доступ и возможность поделиться своими заметками где угодно и когда угодно.
Особенности приложения Rocketbook:
- Система ярлыков: Уникальные ярлыки из семи символов обеспечивают быстрое кадрирование и высококачественное сканирование в облаке. Они делают сканирование более быстрым и удобным, чем у других приложений.
- Распознавание рукописного ввода (OCR): Функция распознавания рукописного текста позволяет искать текст в ваших заметках, использовать его в качестве имени файла и получать транскрипцию по электронной почте.
- Поддержка продуктов Rocketbook: Приложение специально разработано для работы с продуктами Rocketbook, такими как Core, Mini, Wave, Color, доски с Beacons и One. Оно обеспечивает оптимальную совместимость и функциональность.
Создавайте, организовывайте и делись своими заметками с легкостью, используя Rocketbook. Напишите свободно, а затем отправьте свои сканированные заметки в форматах PDF или JPEG на Google Диск, Dropbox, Trello, Evernote, Slack, и другие облачные сервисы. Наслаждайтесь простотой и эффективностью в организации вашей работы и творчества.
Приложение для автоматизации сферы услуг, благодаря которой можно управлять расписанием,...
Удобное в использовании приложение для Android-устройств, позволяющее пользователю с...
Приложение, позволяющее создавать майндмапы или диаграммы, а также делиться ими с...
Удобное приложение для создания профессиональных резюме в формате PDF. Доступно более чем...
CamScanner - одно из самых популярных мобильных приложений для Android, с помощью которого можно...
Genius Scan - удобное портативное приложение для сканирования документов на ходу и быстрого сохранения полученных сканов в форматах JPEG или PDF...
Отзывы о программе Rocketbook
Admin
Отзывов о программе Rocketbook 3.4.4 пока нет, можете добавить...