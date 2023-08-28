Rocketbook - это уникальное приложение, спроектированное для максимальной эффективности при работе с продуктами Rocketbook. Оно упрощает процесс отправки улучшенных страниц и досок Rocketbook с использованием Beacons в облачные сервисы, предоставляя вам доступ и возможность поделиться своими заметками где угодно и когда угодно.

Особенности приложения Rocketbook:

Система ярлыков: Уникальные ярлыки из семи символов обеспечивают быстрое кадрирование и высококачественное сканирование в облаке. Они делают сканирование более быстрым и удобным, чем у других приложений.

Распознавание рукописного ввода (OCR): Функция распознавания рукописного текста позволяет искать текст в ваших заметках, использовать его в качестве имени файла и получать транскрипцию по электронной почте.

Поддержка продуктов Rocketbook: Приложение специально разработано для работы с продуктами Rocketbook, такими как Core, Mini, Wave, Color, доски с Beacons и One. Оно обеспечивает оптимальную совместимость и функциональность.

Создавайте, организовывайте и делись своими заметками с легкостью, используя Rocketbook. Напишите свободно, а затем отправьте свои сканированные заметки в форматах PDF или JPEG на Google Диск, Dropbox, Trello, Evernote, Slack, и другие облачные сервисы. Наслаждайтесь простотой и эффективностью в организации вашей работы и творчества.