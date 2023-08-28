Timer Plus для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.1.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:11,97 Мб
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Timer Plus - это удобное и практичное приложение, специально разработанное для высокоинтенсивных интервальных тренировок и упражнений табата. Независимо от того, занимаетесь ли вы дома или в спортзале, приложение Timer Plus станет вашим незаменимым помощником.

Основные характеристики приложения:

  • Четкое отображение количества и продолжительности раундов и циклов, что поможет вам точно следовать заданной тренировочной программе.
  • Интервальный секундомер, который позволяет настроить время работы и отдыха, идеально подходящий для высокоинтенсивных тренировок.
  • Фоновый режим работы таймера позволяет вам свободно использовать другие функции вашего устройства, не прерывая тренировку.
  • Оповещения через мигание экрана обозначают начало и конец интервалов, позволяя вам сосредоточиться на тренировке.
  • Создавайте неограниченное количество таймеров и сохраняйте их в истории ваших упражнений для будущего использования.
  • Голосовое сопровождение помогает вам контролировать время без необходимости смотреть на экран.

Интегрируйте Timer Plus в свои тренировочные рутины, будь то домашние занятия, спортзал, бокс или боевые искусства. Независимо от ваших фитнес-целей, Timer Plus обеспечит вас точным и эффективным учетом времени во время тренировок.

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