Timer Plus - это удобное и практичное приложение, специально разработанное для высокоинтенсивных интервальных тренировок и упражнений табата. Независимо от того, занимаетесь ли вы дома или в спортзале, приложение Timer Plus станет вашим незаменимым помощником.

Основные характеристики приложения:

Четкое отображение количества и продолжительности раундов и циклов, что поможет вам точно следовать заданной тренировочной программе.

Интервальный секундомер, который позволяет настроить время работы и отдыха, идеально подходящий для высокоинтенсивных тренировок.

Фоновый режим работы таймера позволяет вам свободно использовать другие функции вашего устройства, не прерывая тренировку.

Оповещения через мигание экрана обозначают начало и конец интервалов, позволяя вам сосредоточиться на тренировке.

Создавайте неограниченное количество таймеров и сохраняйте их в истории ваших упражнений для будущего использования.

Голосовое сопровождение помогает вам контролировать время без необходимости смотреть на экран.

Интегрируйте Timer Plus в свои тренировочные рутины, будь то домашние занятия, спортзал, бокс или боевые искусства. Независимо от ваших фитнес-целей, Timer Plus обеспечит вас точным и эффективным учетом времени во время тренировок.