Timer Plus для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.1.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|VGFIT LLC
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|11,97 Мб
Timer Plus - это удобное и практичное приложение, специально разработанное для высокоинтенсивных интервальных тренировок и упражнений табата. Независимо от того, занимаетесь ли вы дома или в спортзале, приложение Timer Plus станет вашим незаменимым помощником.
Основные характеристики приложения:
- Четкое отображение количества и продолжительности раундов и циклов, что поможет вам точно следовать заданной тренировочной программе.
- Интервальный секундомер, который позволяет настроить время работы и отдыха, идеально подходящий для высокоинтенсивных тренировок.
- Фоновый режим работы таймера позволяет вам свободно использовать другие функции вашего устройства, не прерывая тренировку.
- Оповещения через мигание экрана обозначают начало и конец интервалов, позволяя вам сосредоточиться на тренировке.
- Создавайте неограниченное количество таймеров и сохраняйте их в истории ваших упражнений для будущего использования.
- Голосовое сопровождение помогает вам контролировать время без необходимости смотреть на экран.
Интегрируйте Timer Plus в свои тренировочные рутины, будь то домашние занятия, спортзал, бокс или боевые искусства. Независимо от ваших фитнес-целей, Timer Plus обеспечит вас точным и эффективным учетом времени во время тренировок.
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Admin
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