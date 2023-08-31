ClipboardActions для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|0.6.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|FaithBeam
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|225 Кб
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ClipboardActions - это интеллектуальное приложение, которое меняет взгляд на управление буфером обмена. Невероятно легкое и портативное, оно предлагает уникальный способ автоматизации на основе содержимого, которое вы копируете.
Путем настройки заранее заданных шаблонов с использованием регулярных выражений, ClipboardActions способно выполнять действия в зависимости от скопированного текста. Независимо от того, нужно ли вам автоматически открывать медиаплеер для URL-адресов или выполнять другие пользовательские задачи, приложение обеспечивает мгновенную реакцию.
Конечно, для этого нужно установить правила, но это та маленькая цена, которую приходится платить за такое мощное управление. Поддержка групп regex позволяет динамически применять части скопированного содержимого в настройках. В то время как оно может показаться сложным на первый взгляд, оно действительно открывает двери для высокой степени настройки и гибкости.
ClipboardActions подходит для тех, кто хочет не просто копировать и вставлять, но и действовать в зависимости от контекста. Он идеально подходит для энтузиастов, готовых вкладывать небольшое количество времени в настройку, чтобы получить значительную экономию времени и улучшить эффективность работы.
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Admin
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