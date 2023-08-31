Rizonesoft Office для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2023.8.26.1600 Alpha 3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Rizonesoft
|Категория:
|Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|115,95 Мб
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Rizonesoft Office - инновационный офисный пакет, спроектированный для эффективной работы с документами, данных и контентом. В мире, где Microsoft Office долгое время доминировал, появляются альтернативы, такие как Rizonesoft Office, основанные на открытом исходном коде.
Rizonesoft Office включает в себя основные инструменты офисного пакета: текстовый процессор Verbum, редактор электронных таблиц Evaluate и просмотрщик PDF-файлов Scholar. Пакет поддерживает форматы Microsoft Office и Open Office, обеспечивая совместимость с другими офисными программами.
Основные возможности Rizonesoft Office:
- Verbum - Текстовый процессор: Открывайте несколько документов на вкладках, редактируйте и форматируйте текст, вставляйте таблицы, рисунки, гиперссылки и другие объекты. Простая навигация по документам, создание оглавлений и закладок для удобства.
- Evaluate - Редактор электронных таблиц: Корреспондент Excel с множеством диаграмм и функций. Создавайте сложные таблицы, проводите аудит формул, сортируйте, группируйте данные, защищайте листы паролем.
- Scholar - Программа для PDF: Открывайте и редактируйте PDF-файлы, используя инструменты для оптимизации обмена и просмотра.
Rizonesoft Office обладает общим ленточным графическим интерфейсом для всех приложений, что упрощает доступ к функциям. Несмотря на то, что приложение находится на ранней стадии разработки, оно обещает стать мощным инструментом для повышения производительности. Команда разработчиков активно привлекает обратную связь пользователей, чтобы создать офисное ПО нового поколения, соответствующее современным запросам.
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Отзывы о программе Rizonesoft Office
Admin
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