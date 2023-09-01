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Electric Circuit Calculator для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.757 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:7,62 Мб
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Electric Circuit Calculator - это бесплатное приложение, созданное специально для любителей электротехники и студентов. С этим инструментом вы сможете легко и быстро рассчитывать параметры электрических цепей.

Основные возможности приложения Electric Circuit Calculator:

  • Расчет тока в параллельных цепях: Вы сможете определить как полный ток в параллельной цепи, так и ток через отдельные ветви цепи.
  • Расчет напряжения в последовательных цепях: Узнайте как полное напряжение в последовательной цепи, так и напряжение на каждом элементе по отдельности.
  • Расчет сопротивления в параллельных и последовательных цепях: Выявите общее сопротивление в параллельных цепях и эффективное сопротивление в последовательных цепях.

В целом, Electric Circuit Calculator - это незаменимый инструмент для студентов, изучающих электротехнику, и всех, кто интересуется электричеством. Простой в использовании и понятный интерфейс делают его идеальным спутником для вашего образования и работы с электрическими цепями.
 

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