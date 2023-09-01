Electric Circuit Calculator для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.757 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Math Apps
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|7,62 Мб
|СКАЧАТЬ
Electric Circuit Calculator - это бесплатное приложение, созданное специально для любителей электротехники и студентов. С этим инструментом вы сможете легко и быстро рассчитывать параметры электрических цепей.
Основные возможности приложения Electric Circuit Calculator:
- Расчет тока в параллельных цепях: Вы сможете определить как полный ток в параллельной цепи, так и ток через отдельные ветви цепи.
- Расчет напряжения в последовательных цепях: Узнайте как полное напряжение в последовательной цепи, так и напряжение на каждом элементе по отдельности.
- Расчет сопротивления в параллельных и последовательных цепях: Выявите общее сопротивление в параллельных цепях и эффективное сопротивление в последовательных цепях.
В целом, Electric Circuit Calculator - это незаменимый инструмент для студентов, изучающих электротехнику, и всех, кто интересуется электричеством. Простой в использовании и понятный интерфейс делают его идеальным спутником для вашего образования и работы с электрическими цепями.
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