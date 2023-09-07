Voice Recorder для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0.9.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Диктофоны
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:13,18 Мб
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Voice Recorder - приложение для записи звука, которое позволяет с легкостью записать любое аудио одним нажатием. Отличается высококачественным воспроизведением звука. Отсутствуют любые ограничения на время записи.

Особенности Voice Recorder:

  • Запись звука в высоком качестве.
  • Три предустановленных режима записи, настраиваемая частота семплирования и битрейт.
  • Шумоподавление, эхокомпенсация, автоматическое управление усилением.
  • Быстрая запись с панели уведомлений или через виджет.
  • Поддержка записи стерео и моно.
  • Добавление меток во время записи, быстрый поиск ключевых точек.
  • Добавление тега в запись для упрощения разбиения на категории.
  • Поддержка записи в фоновом режиме и с отключенным экраном.
  • Отключаемый микрофон.
  • Поддержка различных форматов записи (.wav, .m4a, .mp3 и др.).
  • Автоматическая приостановка записи при входящем звонке.
  • Воспроизведение на различной скорости, быстрая перемотка вперед/назад.
  • Возможность с легкостью обрезать или вырезать фрагменты записей.
  • Централизованное управление записями с одного экрана.
  • Возможность переименовать запись, поделиться ею или установить ее в качестве рингтона.
  • Запись звонков не поддерживается.
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