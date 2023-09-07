Voice Recorder для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0.9.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Simple Design Ltd.
|Категория:
|Диктофоны
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|13,18 Мб
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Voice Recorder - приложение для записи звука, которое позволяет с легкостью записать любое аудио одним нажатием. Отличается высококачественным воспроизведением звука. Отсутствуют любые ограничения на время записи.
Особенности Voice Recorder:
- Запись звука в высоком качестве.
- Три предустановленных режима записи, настраиваемая частота семплирования и битрейт.
- Шумоподавление, эхокомпенсация, автоматическое управление усилением.
- Быстрая запись с панели уведомлений или через виджет.
- Поддержка записи стерео и моно.
- Добавление меток во время записи, быстрый поиск ключевых точек.
- Добавление тега в запись для упрощения разбиения на категории.
- Поддержка записи в фоновом режиме и с отключенным экраном.
- Отключаемый микрофон.
- Поддержка различных форматов записи (.wav, .m4a, .mp3 и др.).
- Автоматическая приостановка записи при входящем звонке.
- Воспроизведение на различной скорости, быстрая перемотка вперед/назад.
- Возможность с легкостью обрезать или вырезать фрагменты записей.
- Централизованное управление записями с одного экрана.
- Возможность переименовать запись, поделиться ею или установить ее в качестве рингтона.
- Запись звонков не поддерживается.
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