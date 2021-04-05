Диктофон для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.03 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Splend Apps
|Категория:
|Диктофоны
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|3,78 Мб
|СКАЧАТЬ
Диктофон - бесплатный, функциональный и простой в использовании диктофон для Android, который обеспечивает высокое качество записи без ограничения времени (ограничено только объемом памяти). Приложение можно использовать для записи голосовых заметок и напоминаний, деловых встреч, интервью, лекций, выступлений, концертов и пр.
Основные возможности программы Диктофон:
- Различные форматы аудио: MP3, высокое качество PCM (WAV), хорошее качество AAC (m4a/mp4) и AMR (3gp).
- Регулируемая частота дискретизации от 8 кГц до 44 кГц.
- Возможность изменения битрейта от 32 до 320 кбит.
- Поддержка стерео и моно записи.
- Запись в фоновом режиме.
- Возможность выбора источника звука (микрофонов или телефонный звонок).
- Встроенный удобный медиа-плеер с регулятором громкости так же, как в обычном mp3-плеер.
- Возможность обмениваться записями через электронную почту и другие приложения.
- Возможность переименовывать и удалять свои записи.
- Возможность выбрать запись в качестве сигнала вызова, будильника или звука уведомления.
- Настраиваемый виджет, который обеспечивает быстрый доступ к приложению.
- Управление записью и воспроизведением из шторки уведомлений.
- Цветной индикатор во время записи и воспроизведения, когда экран выключен.
- Остановка записи или воспроизведения при вызове.
- Автоматический старт записи.
- Удаление нескольких файлов одновременно.
- Сортировка записей по дате, названию, размеру и длительности.
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