Диктофон для Android

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Лицензия: Бесплатная
Версия:3.03 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Диктофоны
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:3,78 Мб
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Диктофон - бесплатный, функциональный и простой в использовании диктофон для Android, который обеспечивает высокое качество записи без ограничения времени (ограничено только объемом памяти). Приложение можно использовать для записи голосовых заметок и напоминаний, деловых встреч, интервью, лекций, выступлений, концертов и пр.

Основные возможности программы Диктофон:

  • Различные форматы аудио: MP3, высокое качество PCM (WAV), хорошее качество AAC (m4a/mp4) и AMR (3gp).
  • Регулируемая частота дискретизации от 8 кГц до 44 кГц.
  • Возможность изменения битрейта от 32 до 320 кбит.
  • Поддержка стерео и моно записи.
  • Запись в фоновом режиме.
  • Возможность выбора источника звука (микрофонов или телефонный звонок).
  • Встроенный удобный медиа-плеер с регулятором громкости так же, как в обычном mp3-плеер.
  • Возможность обмениваться записями через электронную почту и другие приложения.
  • Возможность переименовывать и удалять свои записи.
  • Возможность выбрать запись в качестве сигнала вызова, будильника или звука уведомления.
  • Настраиваемый виджет, который обеспечивает быстрый доступ к приложению.
  • Управление записью и воспроизведением из шторки уведомлений.
  • Цветной индикатор во время записи и воспроизведения, когда экран выключен.
  • Остановка записи или воспроизведения при вызове.
  • Автоматический старт записи.
  • Удаление нескольких файлов одновременно.
  • Сортировка записей по дате, названию, размеру и длительности.
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