Weight Tracker - ваш верный спутник в пути к здоровому и оптимальному весу. Забудьте о сложных диетах и постоянном голодании. Данное приложение сделает ваш путь более мотивирующим и приятным.

Программа позволяет вносить данные о вашем весе и наблюдать за его изменениями на привлекательном графике за день, неделю или месяц, рассчитывать Индекс Массы Тела (ИМТ), а также отслеживать минимальный вес за последние 7 дней, что помогает лучше оценить свой прогресс.

Особенности Weight Tracker: