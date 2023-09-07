Weight Tracker для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.6.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Здоровье
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:15,13 Мб
СКАЧАТЬ
Weight Tracker скриншот № 1
Weight Tracker скриншот № 2
Weight Tracker скриншот № 3
Weight Tracker скриншот № 4

Weight Tracker - ваш верный спутник в пути к здоровому и оптимальному весу. Забудьте о сложных диетах и постоянном голодании. Данное приложение сделает ваш путь более мотивирующим и приятным.

Программа позволяет вносить данные о вашем весе и наблюдать за его изменениями на привлекательном графике за день, неделю или месяц, рассчитывать Индекс Массы Тела (ИМТ), а также отслеживать минимальный вес за последние 7 дней, что помогает лучше оценить свой прогресс.

Особенности Weight Tracker:

  • Регулярные взвешивания: Превратите взвешивание в здоровую привычку, ежедневную или еженедельную.
  • Контроль изменений: Следите за изменениями в вашем весе и анализируйте их.
  • Персонализация: Выберите цветовую схему приложения по вашему вкусу.
  • Безопасность: Защитите доступ к вашим данным с помощью PIN-кода, распознавания лица или отпечатка пальца.
  • Темный режим: Используйте приложение комфортно даже в темное время суток.
  • Метрическая система: Измеряйте вес в удобных вам единицах - фунтах, стоунах или килограммах.
  • Резервное копирование: Сохраняйте ваши данные безопасно на Google Диске.
ТОП-сегодня раздела "Здоровье"
 

скачать Flo Женский Календарь МесячныхFlo Женский Календарь Месячных 6.3.2

Бесплатное приложение (менструальный дневник) для ОС Android, которое использует...

скачать Тест Остроты ЗренияТест Остроты Зрения 2.1.0

Программа для проверки остроты зрения и выявить основные проблемы со зрением. Доступно...

скачать Шпагат за 30 ДнейШпагат за 30 Дней 1.0.2

Тренировки для любого уровня подготовки, позволяющие при любом уровне подготовки сесть...

скачать Blood Pressure AppBlood Pressure App 1.3.0

Полезное Android-приложение, позволяющее контролировать артериальное давление....

скачать FitBitFitBit 3.73

Fitbit – приложение для работы с фитнесс-трекерами от различных производителей (Blaze, Alta, Alta HR,...

скачать Huawei HealthHuawei Health 10.1.2.553

Мобильное Android-приложение от Huawei, помогающее отслеживать физическую активность на...

Отзывы о программе Weight Tracker

Admin

Отзывов о программе Weight Tracker 1.6.1 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв