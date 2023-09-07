Weight Tracker для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.6.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Habitics
|Категория:
|Здоровье
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|15,13 Мб
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Weight Tracker - ваш верный спутник в пути к здоровому и оптимальному весу. Забудьте о сложных диетах и постоянном голодании. Данное приложение сделает ваш путь более мотивирующим и приятным.
Программа позволяет вносить данные о вашем весе и наблюдать за его изменениями на привлекательном графике за день, неделю или месяц, рассчитывать Индекс Массы Тела (ИМТ), а также отслеживать минимальный вес за последние 7 дней, что помогает лучше оценить свой прогресс.
Особенности Weight Tracker:
- Регулярные взвешивания: Превратите взвешивание в здоровую привычку, ежедневную или еженедельную.
- Контроль изменений: Следите за изменениями в вашем весе и анализируйте их.
- Персонализация: Выберите цветовую схему приложения по вашему вкусу.
- Безопасность: Защитите доступ к вашим данным с помощью PIN-кода, распознавания лица или отпечатка пальца.
- Темный режим: Используйте приложение комфортно даже в темное время суток.
- Метрическая система: Измеряйте вес в удобных вам единицах - фунтах, стоунах или килограммах.
- Резервное копирование: Сохраняйте ваши данные безопасно на Google Диске.
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Admin
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