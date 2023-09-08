Uninstalr для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Украинский
|Разработчик:
|Macecraft Software
|Категория:
|Деинсталяторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|3,9 Мб
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Uninstalr - это удобный и надежный деинсталлятор программ для операционной системы Windows, разработанный компанией Macecraft Software, создателем утилиты jv16 PowerTools. Uninstalr предоставляет вам ряд полезных функций для эффективного удаления программ с вашего компьютера.
Основные возможности Uninstalr:
- Пакетная деинсталляция: Удаляйте несколько приложений одновременно, экономя ваше время и упрощая процесс очистки вашей системы.
- Поддержка неуправляемой деинсталляции: Эта функция позволяет вам удалить приложения, даже если они не удаляются стандартным способом.
- Мониторинг новых установок: Uninstalr отслеживает установку нового программного обеспечения, обеспечивая вам контроль над вашей системой.
- Обнаружение портативных приложений и остатков: Программа обнаруживает портативные приложения и следы ранее удаленных программ, помогая поддерживать систему в чистоте.
- Подробная информация о файлах и данных: Вы можете просматривать все данные, добавленные в систему установленным программным обеспечением, и убедиться, что ничего важного не удаляется.
- Фильтр и поиск: Удобный фильтр и поиск по списку установленных программ помогут вам быстро найти нужное приложение.
- Точность удаления: Uninstalr известен своей точностью при удалении приложений, минимизируя остатки и "мусор" в системе.
- Поддержка различных источников: Поддержка обнаружения и удаления программ из Microsoft Store, Steam, Big Fish Game System, Chocolatey, NuGet и Ninite.
- Темный режим Windows: Uninstalr поддерживает темный режим операционной системы Windows, что делает его более удобным для использования в ночное время.
- Мультиязычность: Поставляется с большим количеством встроенных переводов, включая украинский, что делает его доступным для пользователей по всему миру.
В целом, Uninstalr - это бесплатное, легкое в использовании приложение, которое не содержит лишних элементов и рекламы. Это ваш надежный инструмент для удаления программ с вашего компьютера без лишних хлопот.
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