Uninstalr - это удобный и надежный деинсталлятор программ для операционной системы Windows, разработанный компанией Macecraft Software, создателем утилиты jv16 PowerTools. Uninstalr предоставляет вам ряд полезных функций для эффективного удаления программ с вашего компьютера.

Основные возможности Uninstalr:

Пакетная деинсталляция: Удаляйте несколько приложений одновременно, экономя ваше время и упрощая процесс очистки вашей системы.

Поддержка неуправляемой деинсталляции: Эта функция позволяет вам удалить приложения, даже если они не удаляются стандартным способом.

Мониторинг новых установок: Uninstalr отслеживает установку нового программного обеспечения, обеспечивая вам контроль над вашей системой.

Обнаружение портативных приложений и остатков: Программа обнаруживает портативные приложения и следы ранее удаленных программ, помогая поддерживать систему в чистоте.

Подробная информация о файлах и данных: Вы можете просматривать все данные, добавленные в систему установленным программным обеспечением, и убедиться, что ничего важного не удаляется.

Фильтр и поиск: Удобный фильтр и поиск по списку установленных программ помогут вам быстро найти нужное приложение.

Точность удаления: Uninstalr известен своей точностью при удалении приложений, минимизируя остатки и "мусор" в системе.

Поддержка различных источников: Поддержка обнаружения и удаления программ из Microsoft Store, Steam, Big Fish Game System, Chocolatey, NuGet и Ninite.

Темный режим Windows: Uninstalr поддерживает темный режим операционной системы Windows, что делает его более удобным для использования в ночное время.

Мультиязычность: Поставляется с большим количеством встроенных переводов, включая украинский, что делает его доступным для пользователей по всему миру.

В целом, Uninstalr - это бесплатное, легкое в использовании приложение, которое не содержит лишних элементов и рекламы. Это ваш надежный инструмент для удаления программ с вашего компьютера без лишних хлопот.