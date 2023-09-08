Uninstalr для Windows

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Украинский
Разработчик:
Категория:Деинсталяторы
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:3,9 Мб
СКАЧАТЬ
Uninstalr скриншот № 1
Uninstalr скриншот № 2
Uninstalr скриншот № 3
Uninstalr скриншот № 4

Uninstalr - это удобный и надежный деинсталлятор программ для операционной системы Windows, разработанный компанией Macecraft Software, создателем утилиты jv16 PowerTools. Uninstalr предоставляет вам ряд полезных функций для эффективного удаления программ с вашего компьютера.

Основные возможности Uninstalr:

  • Пакетная деинсталляция: Удаляйте несколько приложений одновременно, экономя ваше время и упрощая процесс очистки вашей системы.
  • Поддержка неуправляемой деинсталляции: Эта функция позволяет вам удалить приложения, даже если они не удаляются стандартным способом.
  • Мониторинг новых установок: Uninstalr отслеживает установку нового программного обеспечения, обеспечивая вам контроль над вашей системой.
  • Обнаружение портативных приложений и остатков: Программа обнаруживает портативные приложения и следы ранее удаленных программ, помогая поддерживать систему в чистоте.
  • Подробная информация о файлах и данных: Вы можете просматривать все данные, добавленные в систему установленным программным обеспечением, и убедиться, что ничего важного не удаляется.
  • Фильтр и поиск: Удобный фильтр и поиск по списку установленных программ помогут вам быстро найти нужное приложение.
  • Точность удаления: Uninstalr известен своей точностью при удалении приложений, минимизируя остатки и "мусор" в системе.
  • Поддержка различных источников: Поддержка обнаружения и удаления программ из Microsoft Store, Steam, Big Fish Game System, Chocolatey, NuGet и Ninite.
  • Темный режим Windows: Uninstalr поддерживает темный режим операционной системы Windows, что делает его более удобным для использования в ночное время.
  • Мультиязычность: Поставляется с большим количеством встроенных переводов, включая украинский, что делает его доступным для пользователей по всему миру.

В целом, Uninstalr - это бесплатное, легкое в использовании приложение, которое не содержит лишних элементов и рекламы. Это ваш надежный инструмент для удаления программ с вашего компьютера без лишних хлопот.

ТОП-сегодня раздела "Деинсталяторы"
 

скачать Display Driver UninstallerDisplay Driver Uninstaller 18.0.6.6

Display Driver Uninstaller - бесплатная программа для удаления из системы драйверов видеокарт NVIDIA и AMD....

скачать Revo Uninstaller FreeRevo Uninstaller Free 2.4.5

Revo Uninstaller - бесплатное приложение для корректной деинсталляции программ из операционной...

скачать IObit UninstallerIObit Uninstaller 13.0.0.13

IObit Uninstaller - бесплатная утилита для корректной деинсталляции ненужных приложений....

скачать Uninstall ToolUninstall Tool 3.7.1

Uninstall Tool - компактная и удобная в эксплуатации утилита, позволяющая полноценно заменить...

скачать Bulk Crap UninstallerBulk Crap Uninstaller 5.6

BCUninstaller (Bulk Crap Uninstaller) - мощный деинсталлятор программ, который позволит удалить без следов и остатков любое приложение на Вашем компьютере...

скачать Revo UninstallerRevo Uninstaller Pro 5.1.5

Revo Uninstaller - мощная утилита для удаления и деинсталляции программ без остатков, следов и хвостов на вашем ПК...

Отзывы о программе Uninstalr

Admin

Отзывов о программе Uninstalr 1.1 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв