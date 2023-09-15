Imagine для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.1.7 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский
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Категория:Просмотр
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:889 Кб
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Imagine - это легкий и многофункциональный просмотрщик изображений для Windows, который обеспечивает высокую скорость просмотра и поддержку множества форматов. Независимо от того, нужно ли вам просто посмотреть фотографии или выполнить базовые операции редактирования, Imagine делает это быстро и удобно.

Основные возможности Imagine:

  • Множество поддерживаемых форматов: Imagine поддерживает множество форматов изображений и анимаций, включая PNG, JPG, GIF, BMP, TGA, TIFF, и многие другие, что позволяет вам просматривать практически любые изображения.
  • Извлечение кадров из анимаций: Если у вас есть анимированные файлы, Imagine позволяет извлекать отдельные кадры для дальнейшего редактирования или просмотра.
  • Пакетная обработка: Вы можете легко изменять размер, поворачивать, применять фильтры и многое другое к нескольким изображениям одновременно, экономя ваше время.
  • Информация о файлах: Imagine предоставляет подробную информацию о ваших изображениях, включая Exif и IPTC данные.
  • Создание анимаций и слайд-шоу: Вы можете создавать анимации и слайд-шоу из ваших изображений прямо в приложении.
  • Настраиваемый интерфейс: Imagine позволяет вам настроить интерфейс приложения и использовать его так, как вам удобно.
  • Поддержка архивных файлов: Просматривайте изображения непосредственно из архивов ZIP, RAR и других форматов.
  • Многоязыковая поддержка.

В общем, Imagine - это идеальное решение для просмотра, редактирования и организации ваших изображений. Независимо от того, нужно ли вам быстро просмотреть фотографии или выполнить сложные операции с изображениями, Imagine обеспечивает высокую производительность и удобство использования.

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