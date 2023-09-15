Imagine для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.1.7 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Sejin Chun
|Категория:
|Просмотр
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|889 Кб
|СКАЧАТЬ
Imagine - это легкий и многофункциональный просмотрщик изображений для Windows, который обеспечивает высокую скорость просмотра и поддержку множества форматов. Независимо от того, нужно ли вам просто посмотреть фотографии или выполнить базовые операции редактирования, Imagine делает это быстро и удобно.
Основные возможности Imagine:
- Множество поддерживаемых форматов: Imagine поддерживает множество форматов изображений и анимаций, включая PNG, JPG, GIF, BMP, TGA, TIFF, и многие другие, что позволяет вам просматривать практически любые изображения.
- Извлечение кадров из анимаций: Если у вас есть анимированные файлы, Imagine позволяет извлекать отдельные кадры для дальнейшего редактирования или просмотра.
- Пакетная обработка: Вы можете легко изменять размер, поворачивать, применять фильтры и многое другое к нескольким изображениям одновременно, экономя ваше время.
- Информация о файлах: Imagine предоставляет подробную информацию о ваших изображениях, включая Exif и IPTC данные.
- Создание анимаций и слайд-шоу: Вы можете создавать анимации и слайд-шоу из ваших изображений прямо в приложении.
- Настраиваемый интерфейс: Imagine позволяет вам настроить интерфейс приложения и использовать его так, как вам удобно.
- Поддержка архивных файлов: Просматривайте изображения непосредственно из архивов ZIP, RAR и других форматов.
- Многоязыковая поддержка.
В общем, Imagine - это идеальное решение для просмотра, редактирования и организации ваших изображений. Независимо от того, нужно ли вам быстро просмотреть фотографии или выполнить сложные операции с изображениями, Imagine обеспечивает высокую производительность и удобство использования.
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