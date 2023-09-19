RealWorld Paint - это полнофункциональная программа для рисования, редактирования изображений и редактор анимации, предлагающий множество мощных инструментов для улучшения, коррекции и ретуширования изображений.

Программа также может быть расширена за счет собственных плагинов или плагинов, совместимых с Adobe Photoshop (.8bf). С помощью RW Paint можно повышать резкость изображений, удалять эффект красных глаз, добавлять тени, экспортировать векторные фигуры в .svg, импортировать векторные маски из .psd как векторные слои, создавать анимацию, добавлять отражения, фотофильтры, работать со слоями, добавлять маски и т.д.

С помощью RealWorld Paint можно в любой момент изменять цвета и формы объектов в векторном слое, импортировать и экспортировать собственные файлы изображений из других популярных графических редакторов, конвертировать анимацию в кинокадры и наоборот, изменять размеры изображений (с правильной гаммой), конвертировать форматы файлов, рисовать пользовательские границы или рамки и многое другое.