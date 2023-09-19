RealWorld Paint для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2023.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский, Украинский
|Разработчик:
|RealWorld Graphics
|Категория:
|Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|8,92 Мб
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RealWorld Paint - это полнофункциональная программа для рисования, редактирования изображений и редактор анимации, предлагающий множество мощных инструментов для улучшения, коррекции и ретуширования изображений.
Программа также может быть расширена за счет собственных плагинов или плагинов, совместимых с Adobe Photoshop (.8bf). С помощью RW Paint можно повышать резкость изображений, удалять эффект красных глаз, добавлять тени, экспортировать векторные фигуры в .svg, импортировать векторные маски из .psd как векторные слои, создавать анимацию, добавлять отражения, фотофильтры, работать со слоями, добавлять маски и т.д.
С помощью RealWorld Paint можно в любой момент изменять цвета и формы объектов в векторном слое, импортировать и экспортировать собственные файлы изображений из других популярных графических редакторов, конвертировать анимацию в кинокадры и наоборот, изменять размеры изображений (с правильной гаммой), конвертировать форматы файлов, рисовать пользовательские границы или рамки и многое другое.
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