ТОП-сегодня раздела "Автоматизация"

OP Auto Clicker 3.0 Бесплатный полноценный автокликер с двумя режимами работы - с динамическим...

AutoHotkey 2.0.5 AutoHotkey - приложение для автоматизации процессов до одного клика. Настраивайте клавиатуру и...

Ghost Automizer 2.8 Ghost Automizer - программа запоминает ваши действия мышкой и клавиатурой а потом в заданное...

Free Mouse Auto Clicker 3.8.6 Free Mouse Auto Clicker - утилита для автоматического срабатывания левой или правой кнопки мышки через через заданные промежутки времени...

AutoClose 1.0 Небольшая бесплатная утилита, которая предназначена не только для автоматического...