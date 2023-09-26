FastKeys для Windows

Описание
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Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $29.00
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:5.13 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский
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Категория:Автоматизация
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:3,04 Мб
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FastKeys - программа для автоматизации, позволящая задать сочетание клавиш для выполнения разных операций, а также дающая возможность настроить управление жестами мыши, автозавершения для часто используемых выражений и отредактировать меню запуска.

Особенности FastKeys:

  • Расширение аббревиатур для часто используемого текста и экономия времени набора. Включая автозавершение с обучением.
  • Возможность создать полностью настраиваемое меню "Пуск" для запуска любого действия на компьютере.
  • Создание сочетаний клавиш, чтобы выполнять любые действия одним нажатием клавиши. Запускайте программы, открывайте сайты или мощные сценарии для автоматизации работы Windows.
  • Настраиваемые жесты мыши.
  • Запись нажатий клавиш и действия мыши, чтобы научить компьютер выполнять задачи автоматически.
  • Менеджер буфера обмена.
  • Простота использования.
  • Работает в любом приложении Windows.
  • Универсальная коррекция орфографии. Исправляет ошибки в процессе набора текста.
  • Очень малый вес, малое потребление памяти, абсолютная чистота и безопасность.
  • Настраиваемые шаблоны текста.
  • Обширная библиотека, включающая более 500 готовых к использованию команд для автоматизации любых задач.
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