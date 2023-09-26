FastKeys для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $29.00
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|5.13 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Fast Technologies
|Категория:
|Автоматизация
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|3,04 Мб
|СКАЧАТЬ
FastKeys - программа для автоматизации, позволящая задать сочетание клавиш для выполнения разных операций, а также дающая возможность настроить управление жестами мыши, автозавершения для часто используемых выражений и отредактировать меню запуска.
Особенности FastKeys:
- Расширение аббревиатур для часто используемого текста и экономия времени набора. Включая автозавершение с обучением.
- Возможность создать полностью настраиваемое меню "Пуск" для запуска любого действия на компьютере.
- Создание сочетаний клавиш, чтобы выполнять любые действия одним нажатием клавиши. Запускайте программы, открывайте сайты или мощные сценарии для автоматизации работы Windows.
- Настраиваемые жесты мыши.
- Запись нажатий клавиш и действия мыши, чтобы научить компьютер выполнять задачи автоматически.
- Менеджер буфера обмена.
- Простота использования.
- Работает в любом приложении Windows.
- Универсальная коррекция орфографии. Исправляет ошибки в процессе набора текста.
- Очень малый вес, малое потребление памяти, абсолютная чистота и безопасность.
- Настраиваемые шаблоны текста.
- Обширная библиотека, включающая более 500 готовых к использованию команд для автоматизации любых задач.
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