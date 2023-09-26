Oto Music для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:3.9.5 | Сообщить о новой версии
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ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Плееры
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:6,97 Мб
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Oto Music - это идеальный автономный музыкальный плеер на Android, который предоставляет богатый набор функций, чтобы сделать воспроизведение вашей любимой музыки более удобным и приятным.

Основные функции Oto Music:

  • Поддержка Chromecast: Транслируйте свою музыку на большой экран с легкостью, используя поддержку Chromecast.
  • Непрерывное воспроизведение: Наслаждайтесь музыкой без перерывов благодаря непрерывному воспроизведению.
  • Много тем: Выбирайте из разнообразных тем для вашего плеера, и больше тем будет добавлено в будущих обновлениях.
  • Плавное воспроизведение/пауза: Музыка плавно появляется и исчезает при паузе и возобновлении воспроизведения, создавая более приятный опыт прослушивания.
  • Поддержка текстов песен: Получите доступ к текстам песен и наслаждайтесь синхронизированным отображением текстов во время прослушивания.
  • Множество исполнителей и жанров: Отсортируйте музыку по вашим предпочтениям с поддержкой нескольких исполнителей и жанров.
  • Скачивание и редактирование текстов: Легко скачивайте и редактируйте тексты песен из самого приложения.
  • Настройка внешнего вида: Изменяйте цвет акцента и цвет выделения, чтобы сделать плеер уникальным.
  • Таймер сна: Установите таймер сна, чтобы уснуть под музыку и сохранить заряд вашего устройства.
  • Встроенный эквалайзер: Настраивайте звук по своему вкусу с встроенным эквалайзером.
  • Виджеты: Выбирайте из пяти чистых и минималистичных виджетов для удобного управления вашей музыкой.
  • Списки воспроизведения: Создавайте настраиваемые списки воспроизведения без беспокойства об автоматическом удалении.
  • Импорт и экспорт плейлистов: Легко переносите ваши плейлисты между устройствами с помощью функции импорта и экспорта.
  • Сортировка: Сортируйте свою музыку по различным критериям для удобства поиска.
  • Поддержка разных тем: Переключайтесь между светлой, темной и экономной темами, а также поддержкой системной темы по умолчанию.
  • Просмотр файлов: Управляйте вашими музыкальными файлами из самого приложения с разделом выделенных папок.
  • Превосходный дизайн: Наслаждайтесь красочными анимациями и анимированными иконками.
  • Редактор тегов: Легко редактируйте теги песен и альбомов прямо из приложения.
  • Загрузка информации об исполнителях и альбомах: Автоматически загружайте изображения исполнителей, информацию об исполнителе и альбоме.
  • Компактный размер: Приложение занимает всего 5 МБ, экономя место на вашем устройстве.
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