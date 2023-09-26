Oto Music для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.9.5 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Piyush M.
|Категория:
|Плееры
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|6,97 Мб
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Oto Music - это идеальный автономный музыкальный плеер на Android, который предоставляет богатый набор функций, чтобы сделать воспроизведение вашей любимой музыки более удобным и приятным.
Основные функции Oto Music:
- Поддержка Chromecast: Транслируйте свою музыку на большой экран с легкостью, используя поддержку Chromecast.
- Непрерывное воспроизведение: Наслаждайтесь музыкой без перерывов благодаря непрерывному воспроизведению.
- Много тем: Выбирайте из разнообразных тем для вашего плеера, и больше тем будет добавлено в будущих обновлениях.
- Плавное воспроизведение/пауза: Музыка плавно появляется и исчезает при паузе и возобновлении воспроизведения, создавая более приятный опыт прослушивания.
- Поддержка текстов песен: Получите доступ к текстам песен и наслаждайтесь синхронизированным отображением текстов во время прослушивания.
- Множество исполнителей и жанров: Отсортируйте музыку по вашим предпочтениям с поддержкой нескольких исполнителей и жанров.
- Скачивание и редактирование текстов: Легко скачивайте и редактируйте тексты песен из самого приложения.
- Настройка внешнего вида: Изменяйте цвет акцента и цвет выделения, чтобы сделать плеер уникальным.
- Таймер сна: Установите таймер сна, чтобы уснуть под музыку и сохранить заряд вашего устройства.
- Встроенный эквалайзер: Настраивайте звук по своему вкусу с встроенным эквалайзером.
- Виджеты: Выбирайте из пяти чистых и минималистичных виджетов для удобного управления вашей музыкой.
- Списки воспроизведения: Создавайте настраиваемые списки воспроизведения без беспокойства об автоматическом удалении.
- Импорт и экспорт плейлистов: Легко переносите ваши плейлисты между устройствами с помощью функции импорта и экспорта.
- Сортировка: Сортируйте свою музыку по различным критериям для удобства поиска.
- Поддержка разных тем: Переключайтесь между светлой, темной и экономной темами, а также поддержкой системной темы по умолчанию.
- Просмотр файлов: Управляйте вашими музыкальными файлами из самого приложения с разделом выделенных папок.
- Превосходный дизайн: Наслаждайтесь красочными анимациями и анимированными иконками.
- Редактор тегов: Легко редактируйте теги песен и альбомов прямо из приложения.
- Загрузка информации об исполнителях и альбомах: Автоматически загружайте изображения исполнителей, информацию об исполнителе и альбоме.
- Компактный размер: Приложение занимает всего 5 МБ, экономя место на вашем устройстве.
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