Cyotek CopyTools для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.4.5.215 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Cyotek Ltd
|Категория:
|Резервное копирование
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|2,37 Мб
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Cyotek CopyTools - это программа резервного копирования файлов и документов. С помощью CopyTools можно копировать файлы между компьютерами, удаленными серверами или USB-устройствами. Каждый профиль можно запланировать на выполнение в определенное время или при возникновении определенного действия, например, при подключении USB-устройства.
Cyotek CopyTools отличается простотой использования, но при этом обладает широкими функциональными возможностями, включая многие функции "из коробки".
Особенности Cyotek CopyTools:
- Множество режимов, таких как копирование, зеркалирование, синхронизация, сжатие в zip-файл и т.д.
- Каждый профиль может копироваться из нескольких папок-источников. Кроме того, можно копировать в несколько папок назначения без создания дополнительных профилей.
- Каждый профиль может быть настроен различными способами, например, установкой отдельных флагов для управления копированием, например, создание инкрементной резервной копии вместо полной, запрет копирования системных или скрытых файлов, сравнение файлов после копирования.
- CopyTools позволяет задавать маски включения и исключения файлов и каталогов или даже настраивать глобальные маски для применения к нескольким профилям.
- Возможность вставлять в различные места маркеры, которые будут раскрываться при выполнении профиля. Доступны такие распространенные значения, как имя компьютера, имя пользователя и различные свойства даты/времени. Также можно внедрить любую переменную окружения.
- Предварительный просмотр профиля.
- Возможность запланировать запуск профилей при завершении работы Windows. CopyTools также можно настроить на запуск профилей при выходе из CopyTools независимо от выключения, выхода из системы или перезапуска.
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