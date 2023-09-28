Cyotek CopyTools - это программа резервного копирования файлов и документов. С помощью CopyTools можно копировать файлы между компьютерами, удаленными серверами или USB-устройствами. Каждый профиль можно запланировать на выполнение в определенное время или при возникновении определенного действия, например, при подключении USB-устройства.

Cyotek CopyTools отличается простотой использования, но при этом обладает широкими функциональными возможностями, включая многие функции "из коробки".

Особенности Cyotek CopyTools: