Cyotek Slicr для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:0.3.0 build 257 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
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Категория:Редакторы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:3,86 Мб
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Cyotek Slicr скриншот № 1
Cyotek Slicr скриншот № 2
Cyotek Slicr скриншот № 3

Cyotek Slicr - это бесплатное приложение, которое берет исходное изображение и нарезает его на более мелкие фрагменты. С помощью Slicr можно взять заданное изображение и извлечь из него фрагменты в отдельные файлы с различными форматами, именами файлов и метаданными.

С помощью мастера быстрых нарезок можно нарезать изображение на равные области, а с помощью редактора можно разрезать изображение на части нужного размера и формы. Slicr также включает в себя удобный инструмент командной строки для использования в пакетных сценариях, инструментах сборки и др.

Особенности Cyotek Slicr:

  • Инструменты рисования.
  • Возможность автоматически нарезать изображения, используя пользовательские параметры размера и расстояния между сегментами.
  • Автоматическая нарезка изображений.
  • Пользовательские поля и шаблоны, позволяющие генерировать дополнительные файлы при нарезке изображений, например XML-документ с описанием изображений.
  • Клиент командной строки можно использовать для нарезки существующих проектов или нарезки изображений с использованием автоматических настроек.
  • Экспорт изображения.
  • Возможность задать формат выходных параметров из ряда форматов, включая PNG, JPG и TIFF, а также управлять именами файлов экспортируемых изображений.
  • Индивидуальные параметры экспорта, что позволяет использовать различные шаблоны имен файлов различных форматов изображений.
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