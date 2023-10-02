Cyotek Slicr - это бесплатное приложение, которое берет исходное изображение и нарезает его на более мелкие фрагменты. С помощью Slicr можно взять заданное изображение и извлечь из него фрагменты в отдельные файлы с различными форматами, именами файлов и метаданными.

С помощью мастера быстрых нарезок можно нарезать изображение на равные области, а с помощью редактора можно разрезать изображение на части нужного размера и формы. Slicr также включает в себя удобный инструмент командной строки для использования в пакетных сценариях, инструментах сборки и др.

Особенности Cyotek Slicr: