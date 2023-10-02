Cyotek Slicr для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|0.3.0 build 257 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Cyotek Ltd
|Категория:
|Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|3,86 Мб
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Cyotek Slicr - это бесплатное приложение, которое берет исходное изображение и нарезает его на более мелкие фрагменты. С помощью Slicr можно взять заданное изображение и извлечь из него фрагменты в отдельные файлы с различными форматами, именами файлов и метаданными.
С помощью мастера быстрых нарезок можно нарезать изображение на равные области, а с помощью редактора можно разрезать изображение на части нужного размера и формы. Slicr также включает в себя удобный инструмент командной строки для использования в пакетных сценариях, инструментах сборки и др.
Особенности Cyotek Slicr:
- Инструменты рисования.
- Возможность автоматически нарезать изображения, используя пользовательские параметры размера и расстояния между сегментами.
- Автоматическая нарезка изображений.
- Пользовательские поля и шаблоны, позволяющие генерировать дополнительные файлы при нарезке изображений, например XML-документ с описанием изображений.
- Клиент командной строки можно использовать для нарезки существующих проектов или нарезки изображений с использованием автоматических настроек.
- Экспорт изображения.
- Возможность задать формат выходных параметров из ряда форматов, включая PNG, JPG и TIFF, а также управлять именами файлов экспортируемых изображений.
- Индивидуальные параметры экспорта, что позволяет использовать различные шаблоны имен файлов различных форматов изображений.
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