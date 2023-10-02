Qlango - это уникальное приложение, которое сделает изучение языков быстрым, простым и веселым. С этим приложением вы можете изучать 45 различных языков, включая английский, испанский, немецкий, французский, китайский и многие другие.

Основные возможности приложения Qlango:

Удобство в повседневной жизни: Переводите тексты на языке, который вы знаете, на язык, который вы учите, когда угодно и где угодно. Например, пока ждете приема у стоматолога или путешествуете на общественном транспорте.

Интерактивное обучение: Выбирайте из различных режимов игры или создайте свой уникальный режим. Ищите правильные ответы, создавайте предложения, повторяйте содержание и расшифровывайте ответы - все это делает изучение интересным и захватывающим.

Многозадачность: Изучайте несколько языков одновременно через письмо, чтение, слушание и повторение. Это эффективный способ улучшить навыки в нескольких языках одновременно.

Социальное взаимодействие: Делитесь своими успехами с друзьями через социальные сети. Похвастайтесь своими результатами в Facebook и вдохновите своих друзей на изучение языков.

Гибкий график обучения: Планируйте свое обучение согласно своему графику. Выполняйте недельный план в удобное для вас время, делая обучение максимально гибким и удобным.

В целом, Qlango - ваш верный спутник в мире языков. Независимо от того, начинающий вы или опытный лингвист, это приложение поможет вам достичь ваших языковых целей.