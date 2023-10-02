Qlango для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.1.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Языки
Загрузок (сегодня/всего):3 / 3 | Статистика
Размер:37,39 Мб
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Qlango - это уникальное приложение, которое сделает изучение языков быстрым, простым и веселым. С этим приложением вы можете изучать 45 различных языков, включая английский, испанский, немецкий, французский, китайский и многие другие.

Основные возможности приложения Qlango:

  • Удобство в повседневной жизни: Переводите тексты на языке, который вы знаете, на язык, который вы учите, когда угодно и где угодно. Например, пока ждете приема у стоматолога или путешествуете на общественном транспорте.
  • Интерактивное обучение: Выбирайте из различных режимов игры или создайте свой уникальный режим. Ищите правильные ответы, создавайте предложения, повторяйте содержание и расшифровывайте ответы - все это делает изучение интересным и захватывающим.
  • Многозадачность: Изучайте несколько языков одновременно через письмо, чтение, слушание и повторение. Это эффективный способ улучшить навыки в нескольких языках одновременно.
  • Социальное взаимодействие: Делитесь своими успехами с друзьями через социальные сети. Похвастайтесь своими результатами в Facebook и вдохновите своих друзей на изучение языков.
  • Гибкий график обучения: Планируйте свое обучение согласно своему графику. Выполняйте недельный план в удобное для вас время, делая обучение максимально гибким и удобным.

В целом, Qlango - ваш верный спутник в мире языков. Независимо от того, начинающий вы или опытный лингвист, это приложение поможет вам достичь ваших языковых целей.

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