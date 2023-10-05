FamilyAlbum для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:20.5.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Фото
Загрузок (сегодня/всего):2 / 3 | Статистика
Размер:89,91 Мб
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FamilyAlbum скриншот № 2
FamilyAlbum скриншот № 3
FamilyAlbum скриншот № 4

FamilyAlbum представляет собой идеальное приложение для безопасного и удобного обмена семейными фотографиями и видео.

Особенности FamilyAlbum:

  • Организованные воспоминания: Фотографии и видео сортируются по месяцам и возрасту вашего ребенка, помогая вам вернуться в прошлое одним взглядом.
  • Неограниченное хранилище: Ваши воспоминания всегда в безопасности с бесплатным резервным копированием.
  • Простой обмен фотографиями с членами вашей семьи.
  • Приватность: Ваш альбом остается частным, доступ к нему есть только у вас и ваших приглашенных членов семьи и друзей.
  • Простота использования: Даже те, кто не умеют пользоваться другими приложениями, легко разберутся с FamilyAlbum.
  • Подключенность: Позвольте близким чувствовать себя ближе, независимо от времени и места.
  • История в картинках: Создайте коллекцию фотографий и видео, которые ребенок сможет просматривать, когда вырастет.
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