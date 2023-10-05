FamilyAlbum для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|20.5.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|MIXI, Inc.
|Категория:
|Фото
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 3 | Статистика
|Размер:
|89,91 Мб
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FamilyAlbum представляет собой идеальное приложение для безопасного и удобного обмена семейными фотографиями и видео.
Особенности FamilyAlbum:
- Организованные воспоминания: Фотографии и видео сортируются по месяцам и возрасту вашего ребенка, помогая вам вернуться в прошлое одним взглядом.
- Неограниченное хранилище: Ваши воспоминания всегда в безопасности с бесплатным резервным копированием.
- Простой обмен фотографиями с членами вашей семьи.
- Приватность: Ваш альбом остается частным, доступ к нему есть только у вас и ваших приглашенных членов семьи и друзей.
- Простота использования: Даже те, кто не умеют пользоваться другими приложениями, легко разберутся с FamilyAlbum.
- Подключенность: Позвольте близким чувствовать себя ближе, независимо от времени и места.
- История в картинках: Создайте коллекцию фотографий и видео, которые ребенок сможет просматривать, когда вырастет.
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